Presidente de Newell’s aclara rumores sobre Mariano Soso y su continuidad en Alianza Lima

Ignacio Astore, presidente de Newell’s Old Boys, desmintió acercamientos con Mariano Soso y aseguró que respetará su contrato con Alianza Lima hasta 2025.



Con la culminación de la Liga 1 2024, Alianza Lima analiza a fondo su estrategia para la próxima temporada, incluyendo posibles fichajes y decisiones para enfrentar la Copa Libertadores 2025. Desde Argentina, surgieron rumores sobre una negociación entre el técnico de Alianza Lima, Mariano Soso , y el club Newell’s Old Boys de Rosario.

El presidente de Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, habló sobre los rumores de una posible incorporación de Soso al club argentino en una entrevista con Jean Pierre Maraví de ‘Cracksradio’. Astore aclaró que no ha tenido comunicación con el entrenador de Alianza Lima, ni ha hecho gestiones en ese sentido.

Astore comentó sobre Soso: «Lo conozco de vista. No he conversado con él. Tiene muy buena relación con entrenadores que han pasado por la institución. No conozco su metodología. Él está en Perú y tiene contrato», aclarando que no hay negociaciones con el actual DT de Alianza Lima.