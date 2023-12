Piero Quispe se uniría al equipo de Pumas UNAM en México

El centrocampista estaría viviendo su primera experiencia en el fútbol internacional para la temporada 2024

Piero Quispe, fundamental en el equipo dirigido por Jorge Fosatti que se consagró campeón, no estará presente en el centenario. De acuerdo con los datos proporcionados por RPP, el futbolista se sumará a la liga mexicana en el año 2024, defendiendo los colores de los Pumas UNAM.

Aunque apenas cuenta con 22 años, el mediocampista tuvo un año sobresaliente con Universitario de Deportes, lo que le otorgó la convocatoria a la selección peruana y su debut con la “Blanquirroja” frente a Bolivia en La Paz.

Más allá de los resultados, este acontecimiento confirmó que estaba listo para dar el salto al escenario internacional. Ahora, se enfrentará a un desafío significativo al tener la oportunidad de jugar en la Liga MX.

De acuerdo con la fuente mencionada, la materialización de la transferencia desde Universitario está a punto de concretarse, a pesar de que su contrato estaba vigente hasta diciembre de 2025.

Este traspaso representará una significativa inyección financiera para el club, cumpliendo con las expectativas, sobre todo después de su notable mejora de rendimiento en los últimos meses.

Bajo la dirección del nuevo entrenador, Gustavo Lema, quien asumió el mando tras la renuncia de Antonio Mohamed, los ‘Felinos’ darán inicio a su preparación el martes 26 de diciembre con la esperanza de incorporar a Piero Quispe. En caso de concretarse, Quispe se sumaría a la lista de futbolistas peruanos en este equipo azteca, donde ya se encuentran Alfonso Dulanto, Juan José Muñante y Fernando Alva.

Las declaraciones durante la competición

Después de ganar el campeonato nacional con el equipo “Merengue”, Piero Quispe habló sobre la posibilidad de abandonar la “U”, agradeciendo a los fanáticos por su apoyo a lo largo de la temporada.

“Solo me queda agradecerle a la gente por el cariño que siempre me ha dado y a todos mis compañeros. Solo Dios sabe lo que va a pasar el otro año y solo quiero agradecerle a toda la gente por tanto apoyo (…) Por todo el cariño, por todo el apoyo que nos han dado y no solamente a mí, sino a todos los compañeros. Este campeonato es para ustedes que tanto se lo merecen. ¡Y dale ‘U’!”, manifestó.

