Presi Biden jura Trump mo le gana

New York Times ’señaló que el presidente de Estados Unidos habría sugerido a un aliado que sopesa si se retira o no de la contienda del próximo 5 de noviembre, en la que enfrenta al exmandatario republicano, Donald Trump. No obstante, el texto del informe del Times no incluía una referencia a que Biden di­jera explícitamente que está reconsiderando su intento de reelección.

Ante esta situación, el por­tavoz de la Casa Blanca, An­drew Bates, rechazó la versión publicada por ‘The New York Times’. “Esta afirmación es absolutamente falsa”, aseguró Bates. Su comentario estuvo acompañado de una imagen de la historia del diario, que llevaba como titular: “Biden le dijo a un aliado que está sopesando si continuar en la carrera”.

La cadena local ‘CNN’ in­formó posteriormente sobre una conversación similar con un aliado anónimo, que fue citado afirmando que Biden “no es ajeno”. “Las encuestas están cayendo en picado, la recaudación de fondos se está agotando y las entrevistas van mal. Él no es ajeno”, afirmó el aliado, citado por ‘CNN’.