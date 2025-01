Presentan moción de censura contra Eduardo Salhuana

La bancada Honor y Democracia presento la moción de censura la cual lleva la firma de 21 congresistas.

El presidente del Congreso Eduardo Salhuana que viajo a China luego del destape de la presunta red de prostitución que habría operado dentro del Congreso, pues esta involucraría al partido político Alianza para el Progreso (APP), bancada a la cual pertenece Salhuana. La bancada Honor y Democracia ha promovido una moción de censura.

Cabe indicar que, para la aprobación de la censura, se deberá obtener 66 votos parlamentarios. En el oficio se argumenta como motivo la solicitud de su censura el incumplimiento de funciones, pues no habría adoptado medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral relacionada con el escándalo que vincula al Congreso con los presuntos delitos de proxenitismo y contratación irregular de personal.

En conferencia de prensa el congresista de APP aseguro que no renunciaría a su cargo como presidente del Congreso. Tras su viaje a China y aterrizar en la capital, reitero que no renunciara a la Mesa Directiva.

«Sobre el tema de la censura ya lo he reiterado, respeto el punto de vista de los colegas, pero objetivamente no hay fundamento y razón para solicitarlo. En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro a hacerlo», expresó.

Recalco que por ser presidente del Congreso debe cumplir con sus obligaciones «En mi vida política y personal acostumbro a encarar los problemas y ser responsable del cargo que ocupó. Soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar sobre todo al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles», añadió.