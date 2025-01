José Cueto habla sobre moción de censura contra Eduardo Salhuana

La bancada de Honor y Democracia ha anunciado la presentación de una moción de censura contra Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, argumentando errores políticos e inconsistencias en su gestión.

Según José Cueto, legislador de este grupo parlamentario, la decisión se fundamenta en varias acciones del titular del Parlamento, siendo el reciente viaje de Salhuana a China el detonante principal.

Críticas por viaje a China

Cueto declaró que inicialmente se evaluó la posibilidad de censurar a toda la Mesa Directiva, pero finalmente se decidió centrar la responsabilidad en el presidente del Congreso. “La gota que derramó el vaso fue este viaje que, desde todos los ángulos, nos parece totalmente inoportuno”, afirmó durante su intervención en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Por su parte, Jorge Montoya, vocero de la bancada, enfatizó que el viaje a China no era justificable en el contexto de la crisis que atraviesa el Parlamento. “Un viaje de esa naturaleza en las situaciones actuales no debió llevarse a cabo. No hay ninguna excusa para hacerlo”, expresó en una conferencia de prensa sobre Salhuana.

Rechazo a denuncias de red de prostitución en el Congreso

En otro tema, José Cueto se refirió al reportaje emitido por Beto a Saber, que revelaba presunta actividad de una red de prostitución en el Congreso. El legislador negó la existencia de tal red, basándose en investigaciones informales que realizó con contactos especializados en inteligencia.

“Desde mi punto de vista, esa red no existe. Hay otros motivos que la Fiscalía y la Policía deben esclarecer en relación al asesinato de la joven. Es importante que se determine la verdad en este caso”, aseguró Cueto.