José Mujica confirma la expansión de su Cáncer

El expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, de 88 años, anunció que su cáncer de esófago se ha extendido al hígado y está complicando su salud.

José Mujica de 88 años confirmo que el Cáncer al esófago se ha expandido a su hígado. En declaraciones al semanario Búsqueda, recogidas por el diario uruguayo El País, Mujica afirmó: “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas”.

“No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, sostuvo. Además, pidió que se respete su privacidad en este momento crucial. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, agregó, según publicó el medio argentino La Voz del Interior. El exmandatario explicó que no puede someterse a tratamientos como quimioterapia o cirugía debido a su condición física.

“Yo me voy a morir acá. Ahí afuera hay una sequia grandota. Está Manuela (su perra) enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está”, aseguró en diálogo con Búsqueda. Desde su residencia en la chacra de Rincón del Cerro, donde vive junto a su esposa, Lucía Topolansky, Mujica expresó su deseo de permanecer allí hasta el final.

Durante un chequeo médico en abril fue detectado con cáncer al esófago. Según informo el propio Mujica en conferencia de prensa, el diagnóstico es especialmente complejo debido a la enfermedad inmunológica que padece.

José Mujica fue gobernante de Uruguay en 2010 y 2015 , liderando un gobierno con una agenda social en donde incluyo al respaldo al matrimonio igualitario y la regulación del mercado de la marihuana. Se retiro como senador en el año 2020, aunque seguía siendo una voz influyente en el Frente Amplio movimiento político al que pertenece.