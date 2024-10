Premier descarta renuncia por paro

En medio del paro nacional convocado ayer 23 de octubre, el Ejecutivo dio un balance sobre las acciones ejecutadas. En conferencia de prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, saludó la conducta cívica de los manifestantes, pero evitó referirse si atenderán las demandas.

Además, Adrianzén sostuvo que lo ocurrido ha llamado a una profunda reflexión al interior del Poder Ejecutivo tras analizar las razones que han promovido la movilización y descarto cualquier renuncia o cambio en el gabinete ministerial, se refirió a “rumores perversos” las versiones sobre cambios ministeriales y pidió respeto a la figura presidencial ante la insistencia de los medios respecto a la relación de Dina Boluarte con la prensa.

«No he presentado mi renuncia, la presidenta tampoco me lo ha pedido«, fue la primera respuesta de Adrianzén a la pregunta de la prensa sobre posibles cambios en su cartera.