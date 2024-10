Power Center KM40: Costos de tiendas en el centro comercial de Jefferson Farfán

El Power Center KM40 se inaugurará en diciembre, ofreciendo acceso privilegiado en Lurín y con precios competitivos para módulos y locales comerciales.



En diciembre, se inaugurará el Power Center KM40, un moderno centro comercial ubicado en el kilómetro 40.5 de la antigua Panamericana Sur, con inversión de Jefferson Farfán. Esta área ha mostrado un alto crecimiento residencial y comercial, y su ubicación estratégica facilitará el acceso a los habitantes de Lurín y zonas aledañas.

Según «América hoy» de América Televisión, el centro comercial ya ha arrendado la mayoría de sus locales, quedando solo dos espacios disponibles. Un asesor comercial reveló los precios de alquiler, tanto para módulos como para locales comerciales.

Precios de alquiler en el Power Center KM40

Para módulos, los precios oscilan entre US$ 80 y US$ 100 por metro cuadrado, alcanzando US$ 130 cuando se incluyen todos los gastos. En cuanto a locales comerciales, el precio por metro cuadrado varía entre US$ 25 y US$ 35, gastos incluidos. Actualmente, hay dos locales disponibles: uno de 50 m² y otro de 100 m².

Duración de contratos y precios estimados de locales

Los precios de alquiler de locales en el Power Center KM40 oscilan entre US$ 1,750 y US$ 3,500 mensuales, dependiendo del tamaño del espacio. Los contratos son de largo plazo, con una duración de cinco a diez años. «No hacemos contratos cortos», puntualizó el asesor, indicando el compromiso de permanencia que busca el centro comercial.