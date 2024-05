Polonia reforzará su parte de la frontera con Bielorrusia

Debido al ataque a un soldado polaco el Gobierno fortalecerá parte de su muro divisor con Bielorrusia y evitar próximos ataques

El primer ministro Donald Tusk indicó que se establecerá nuevas medidas de protección de unos 200 metros de ancho a lo largo de la frontera, además de una cerca de metal de 190 kilometros que ya ha sido colocada para evitar el flujo de migrantes desde Bielorrusia. Polonia sentenció que el aumento de la inmigración ilegal está siendo organizada por Bielorrusia y Rusia.

Todo estas nuevas medidas han sido rápidamente tomadas ante el acontecimiento que los oficiales polacos denunciaron sobre que que uno de estos migrantes había metido la mano a través de las barras de la valla metálica de más de 5 metros de alto que divide a Polonia y Bielorrusia, este hombre apuñaló al soldado en las costillas dejándolo gravemente herido. Las fuerzas de seguridad polacas no pudieron detener al atacante porque se encontraba en el lado bielorruso, Tusk, junto con los ministros de Defensa y del Interior, visitaron a las tropas, guardias fronterizos y fuerzas policiacas que vigilan la frontera después de que el soldado fuera atacado. Las autoridades señalan que el militar sigue hospitalizado y que su estado es delicado.

Una de las frases que destaco el primer ministro, fue que “No hay espacio para la negociación. La frontera de Polonia debe ser protegida, las tropas, los guardias fronterizos, los oficiales, se han convertido en blancos de agresión, y uno tiene todo el derecho, por no hablar de la obligación, de usar todos los medios disponibles… cuando defiende no solo la frontera sino también su propia vida”, dijo Tusk.

Tusk junto con el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, mencionaron que se enviarán más fuerzas policiacas y militares al área. Tusk afirmó que localizó a varios grupos organizados de inmigrantes, en Bielorrusia que pueden haber sido enviados por Rusia para tratar de desestabilizar la frontera polaca. El representante compartió que tal información fue obtenida gracias a la cooperación de sus aliados y que se basa en datos recientemente obtenidos.

El gobierno señala que la presión y la agresión de la migración ilegal impulsadas por Rusia y Bielorrusia, busca desestabilizar al continente europeo mientras Rusia sigue atacando a Ucrania. Las autoridades polacas dicen que los grupos de migrantes ahora incluyen principalmente a hombres jóvenes, en comparación con las familias con mujeres y niños que se observaban anteriormente, en el transcurso de los primeros meses ya se han registrado más de 13.000 intentos de cruzar la frontera.