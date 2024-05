Estados Unidos solicito a Israel presentar un plan pos guerra

El secretario estadounidense indicó que necesitan establecer un plan para cuando termine la guerra de Israel y Hamas

El secretario viajo a la ciudad de Moldavia en donde se reunió con la presidenta Maia Sandu y brindo unas respuestas en la conferencia de prensa que se dio en Chisinau Blinken comunicó a los periodistas que hace falta ”A falta de un plan para el día después, no habrá un día después. Y aquí es donde tenemos que ir, y (lo) que tenemos que conseguir, lo más rápido posible”. La autoridad afirmó que dicho plan garantizaría que Israel no tenga el control de la seguridad de Gaza. Pese a que el asesor de seguridad nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, aseguro que el ejército necesitaría de otros siete meses para poder consolidar su éxito contra Hamas.

Blinken comentó también sobre el terrible ataque israelí del fin de semana. Este desató un infierno en un campo de desplazados en las afueras de Rafah, llevandose la vida de 45 personas, según los funcionarios palestinos. “Hemos sido muy claros con Israel sobre la imperativa necesidad, en este caso como en otros casos, de investigar de inmediato y determinar exactamente qué sucedió y por qué sucedió, y si es necesario rendir cuentas para asegurar que haya rendición de cuentas“. además agregó que no se podía verificar que se hubieran utilizado armas estadounidenses en el ataque en respuesta a lo que se comentó sobre el origen de las armas empleadas en el ataque. El diario The New York Times mantiene su posición liderada por que expertos en armas y evidencia visual han afirmado que las bombas utilizadas en el ataque israelí que mató a decenas de palestinos si fueron fabricadas en Estados Unidos.

El diario habría descubierto que los restos de municiones filmados en el lugar del ataque al día siguiente eran restos de una GBU-39. bomba diseñada y fabricada en los Estados Unidos. Los fragmentos de las municiones filmados por el periodista palestino Alam Sadeq, quien destaco que dichos fragmentos están marcados por una serie de números que comienzan con “81873″,El cual es el código de identificación único asignado por el gobierno de americano a Woodward, el fabricante aeroespacial que suministra piezas para bombas, incluida la GBU-39.