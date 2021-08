Política afgana logró escapar de una muerte segura a manos de los talibanes

La política afgana, Fawzia Koofi, sobrevivió a dos intentos de asesinato por parte de los talibanes

Fawzia Koofi, ex política afgana y defensora de las mujeres, logró abandonar Kabul el lunes por la noche en los últimos vuelos de evacuación, pese a que los talibanes la habían puesto bajo arresto domiciliario.

Koofi se convirtió en la primera mujer vicepresidenta en Afganistán. Sobrevivió a dos intentos de asesinato, y el año pasado, fue una de las pocas mujeres que participaron en las conversaciones para formar un gobierno con los talibanes.

“Tenía miedo de ser oprimida, de quedarme bajo arresto domiciliario, no de que esas personas me mataran”, dijo Koofi en una entrevista de radio con la BBC el martes. “Nunca quise irme… Irme en una situación en la que piensas que miles, tal vez millones de personas, están desesperadas y sin esperanza… dejar a esas personas, emocionalmente, me sentí tan inadecuada”.

Además, agregó que “fue desgarrador ver cómo todo colapsó”, aunque prometió que algún día regresaría a Afganistán.

La ex legisladora, pidió a los gobiernos extranjeros de que los talibanes no vuelvan a gobernar, advirtiendo que el país podría convertirse en un santuario extremista si es abandonado.

“Si el mundo piensa que esto no es asunto suyo, que se trata de una guerra afgana… créame, tarde o temprano volverá a estar en sus fronteras”, advirtió.