“Poder Judicial ha ordenado nueva sentencia sobre aumento progresivo”

DIRIGENTE DE CONFEDERACIÓN GENERAL DE PENSIONISTAS DEL PERÚ ANUNCIA QUE SE VIENE NUEVO FALLO

Por: Gino Zárate

El combativo dirigente Hernán Espinoza, en su calidad de secretario general de la Confederación General de Pensionistas del Perú, charló en exclusiva con El Men y contó que la próxima semana la jueza Malbina Saldaña deberá emitir nueva sentencia en relación a la irrestricta aplicación del aumento progresivo de las pensiones que señala la Constitución Política del Perú a través de su Segunda Disposición Transitoria, aplicación que ha sido soslayada por diversos gobiernos. Hoy, dicha magistrada deberá variar su primera decisión contraria a lo solicitado por los jubilados y se espera que, de acuerdo a los criterios exigidos, sea en favor de los intereses de los cesantes.

-¿En este momento usted forma parte de qué gremio de jubilados?

Nosotros formamos parte de la Confederación General de Pensionistas del Perú, que aglutina a la mayoría de las bases, a la que últimamente nuestra asamblea eleccionaria a la junta directiva se ha incorporado con acuerdo a todas las bases a la FENAF, el compañero Luis Luzuriaga que es el segundo vicepresidente, yo estoy ocupando el cargo de secretario general en representación de la Central de Jubilados de La Libertad y el presidente actual es el compañero Elías Mostacero, dirigente de jubilados de SIDER PERÚ y al mismo tiempo dirigente de los CORDES.

-Ahora que menciona nombres que representan a gremios de jubilados, ¿cree usted que esta lucha que mantienen durante años se haya visto debilitada por, precisamente, existir tantos frentes?

Claro, es indudable, nosotros mismos reconocemos, podemos decir que somos parte del problema, la división ha permitido que durante casi estos 24 años no haya ninguna mejora económica a los jubilados y pensionistas, pese a que hay dinero, pese a que hay recursos, pese a que tenemos al Fonaphu, la hidroeléctrica del Mantaro a favor y aparte de eso, lo fundamental que tenemos: la Constitución Política, la Segunda Disposición Transitoria y final que no lo cumple el gobierno, ninguno de los gobiernos, ¿qué dice ahí?: ‘aumento progresivo’, con un candadito: ‘de acuerdo a las posibilidades económicas’, está bien pues, pero todo el mundo dice que hemos crecido, la culpa de esta situación de la ONP es del gobierno, porque están administrando únicamente ellos, los fondos que provienen de los jubilados al sistema nacional de pensiones, 19990 y 20530, ¿por qué? Porque no hay ninguna representación de los jubilados y pensionistas como debe ser, lo que vulnera el artículo 102 de la OIT, toda seguridad social en el mundo es tripartito, en tanto en la administración como en la aportación. Aquí en el Perú, el único que aporta es el trabajador, no el gobierno, no el empresario y sin embargo; el estado tiene la sinvergüencería de manejar los fondos a su antojo.

-Ahora que mencionamos los frentes que existen, cada cual con su plataforma de lucha, ¿en qué se centran ustedes, que desearían ustedes que tenga solución más inmediata?

Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 009/2015 que ordena la ejecutivo y al congreso, aumentar progresivamente las pensiones, le da un plazo de 3 años. Esa decisión se cumplió el 28 de abril del 2022, además el TC anterior, no éste, dispuso de que si no se cumplía iban a aplicar sanciones tanto al ejecutivo como al congreso, esa última parte cuando hemos ido a reclamar lo han desactivado, el tribunal mismo lo ha desactivado.

-¿Hay una manera legal de que se pueda cristalizar eso, ustedes han presentado algún escrito?

Nosotros tenemos una acción de cumplimiento, la acción de cumplimiento que hemos establecido, precisamente que el estado no cumple con lo que manda la constitución, en esta demanda para el Poder Judicial obligue al estado a cumplir está en la Segunda Sala Constitucional, del tribunal constitucional.

-¿Hace cuánto se presentó esta acción de cumplimiento?

Eso se presentó el 2021, después de la pandemia, ante el 7mo juzgado en lo constitucional, la jueza Malbina Saldaña dio una sentencia contraria a lo que pedimos, eso fue apelado y la segunda sala dio por aceptada la apelación.

-Esa sentencia que está por conocerse, ¿quién la ha emitido?

La misma jueza Saldaña ha corregido su sentencia, eso es fundamental para nosotros ¿por qué? Porque el Poder Judicial les va a decir: ‘cumplan con la constitución’, paralelamente nosotros en vista de que el tribunal había desactivado la fiscalización de la sentencia, hemos presentado la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y según nos han informado, está en estudio, ¿qué queremos demostrar?, que aquí no hay justicia.

“HAY DIVIDENDOS PARA INCREMENTAR PENSIONES”

–En caso de que la jueza diera marcha atrás y diera una sentencia a favor de ustedes, ¿cuál es el siguiente paso, cómo se implementa este nuevo fallo?

Se comunica la sentencia a las partes, a nosotros tanto como a los procuradores, al del congreso y al del ejecutivo, ellos dirán: ‘cumplimos o no cumplimos’ porque ya no hay más, ahí termina, estamos buscando la posibilidad junto con Luis (Luzuriaga) y con otros, de buscar la unidad, hacer un frente nacional, unidad de los jubilados y pensionistas que sea parte fundamental de exigir a alguna comisión que vea puede ser de la OEA, buscamos que el Poder Judicial obligue al estado a cumplir y con la demanda ante la Corte Interamericana que se haga justicia, aquí el TC que es la máxima autoridad no acata su misma sentencia.

–¿Cómo se estima el aumento para ustedes a aplicarse, según la Segunda Disposición Transitoria, tienen un estudio sobre eso?

Sí, tenemos un estudio, incluso va emparejado con la propia sentencia, aumentar progresivamente, ahorita lo que tenemos es lo que el TC reconoce, que desde el 2001 no ha habido ningún incremento, la pensión mínima estaba en 415 soles, la aumentó a 500 el presidente Vizcarra, la pensión máxima era 856 soles, se aumenta 35 soles, la pensión máxima en la ONP es 893 soles.

Nosotros haciendo el cálculo, nosotros no solo tenemos la cuestión objetiva con la información de la ONP que los trabajadores activos aportan el 80% del presupuesto de la ONP, para pagar las pensiones, el otro 20 % o 10 % según, viene a ser los dividendos que produce ELECTROPERU, y los 1, 300 millones que dejó Fujimori en el Fonaphu, eso produce un dividendo que va incrementar los fondos porque es pensionable. De tal manera de que si el estado pone algo, digamos un 5%, eso permite, así como Vizcarra de 415 a 500 soles, así progresivamente se puede ir incrementando.

Tal como ocurre con el caso de la 20530 donde el aumento es anualmente de acuerdo al costo de vida, le aumentan 30 soles, 40 soles, lo hacen anualmente ¿por qué no lo mismo con la 19990? No es mucha plata, porque los dividendos crecen.

Lo que pasa que hay mala administración de la ONP de nuestros fondos, hay 60 mil expedientes en la ONP sin resolver, suponiendo que hubiese unos 20 mil que no se pueden resolver, porque no hay un instrumento legal que permita eso, al final los pierde la ONP y gasta un montón de plata dilatando la solución, hay fondos que justifiquen el aumento de la pensión.

–¿Cuál sería para usted un rango aceptable, un primer incremento?

Nuestra lucha ha sido porque el aumento de la pensión mínima sea una RMV, a raíz de eso, de la acción de cumplimiento, hicimos una marcha en agosto del 2023 y el Día del Adulto Mayor, Dina ofreció un aumento de 100 soles y la trampa fue que el ministro de Economía, Alex Contreras, lo incluyó en el proyecto de reforma del sistema de pensiones y nuestro aumento depende ahora del Congreso de la República. Está bien aceptamos los 100 soles, pero el aumento debe ser progresivo hasta alcanzar una RMV.

–Si la sentencia se acatase, este aumento tendría que ser en forma anual

Claro, cada año e incluido en el presupuesto, hasta ahora no está en el presupuesto, a raíz de eso nosotros hemos hecho gestiones en el Congreso, hemos hablado con el presidente de la comisión de economía, con la presidenta de la comisión de trabajo y seguridad social, hemos hablado casi con todas las bancadas.

Hay 2 proyectos de ley sobre el nuevo sistema previsional sobre los cuales hay una opinión sesgada, eso le corresponde a los trabajadores que van a ver una pensión, nosotros defendemos nuestro tema, nuestra situación, en qué situación vamos a quedar, en el proyecto de ley de comisión de trabajo y seguridad social que preside Pasión Dávila, se plantea un aumento de 1000 soles la pensión máxima y la pensión mínima se iría a 800 soles, ya está como dictamen.

“EL FALLO PUEDE SER FAVORABLE”

¿Con este proyecto de la comisión de trabajo y seguridad social sí estarían de acuerdo?

No, ambos proyectos son una sentencia de muerte, te pueden dar un aumento ahora pero después no te garantizan más, no hay una proyección de nada, ambos privilegian el fondo individual, personal.

–¿Ustedes han presentado en el congreso sus propias iniciativas, sus propios proyectos?

Claro, cuando estábamos en alianza con la federación de fonavistas, con la CGTP, con la CENAJUPE, pero han sido pinceladas. Nosotros sí hemos presentado que se respete el sistema nacional de pensiones, el aporte a la ONP, el aporte individual que se fortalezca, se cumpla el convenio 102 firmado por la OIT que dice que la aportación debe ser tripartita y se controle cómo se manejan los fondos.

¿Esta semana que viene se sabe el fallo de la sentencia, que se va saber?

El fallo de la jueza que se va a comunicar a los procuradores del ejecutivo, del congreso y a nosotros, no sabemos cómo será la sentencia, no creo se ratifique en algo que ha sido observado, el TC se refirió a algo que nosotros no pedimos, el fallo podría tener un perfil favorable y recibir justicia después de tantos años.

