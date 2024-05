Jorge Milla: “Credito foráneo para cumplir con Fonavistas”

COMISIÓN AD HOC INGRESaRÁ A 142 MIL EXCLUIDOS A PROCESO DE DEVoLUCióN Y REQUIERE DINERO

El día Jueves 30, la comisión Ad Hoc resolverá la casuística de referente a obras de “agua y desagüe” y un supuesto beneficio que habrían recibido aproximadamente 142 mil fonavistas. Jorge Milla, miembro de la comisión Ad Hoc, explica cuáles son los criterios a evaluar, que no se puede hablar de excluidos ya que el patrimonio Fonavi se enmarca en figura de “patrimonio privado”, el cual se pretende vulnerar. Asimismo detalló que otros 338 mil ex aportantes aguardan quedar habilitados para el proceso de devolución e incluso plantean que el ejecutivo gestione créditos foráneos para cumplir con los fonavistas.

“FONAVI NO ES UN IMPUESTO, POR TANTO SE TIENE QUE DEVOLVER”

“Hay un tema de 338 mil fonavistas que están en un proceso de evaluación, y ¿porque están en un proceso de evaluación? Porque se tiene que determinar si hay beneficio con recursos del Fonavi. Hay una serie de casos, por ejemplo, obras de saneamiento, obras de electrificación, préstamos del Banco de Materiales, etc, se tiene que definir si sobre eso hay beneficio de recursos del Fonavi, definitivamente no hay beneficio, ¿Por qué? Porque el Fonavi es un derecho de propiedad privada, y cuando el TC tuvo que definir el referéndum y que el JNE había declarado improcedente ese referéndum, el TC definió al Fonavi como un derecho de propiedad privada, no es un impuesto, no es un tributo, por lo tanto, se tiene que devolver”.

CRÉDITO FORÁNEO PASA POR DECISIÓN POLÍTICA

“Por otro lado, la Constitución Política del Perú, art.70 establece que no se puede confiscar el derecho de propiedad; por lo tanto, no se puede robarle su dinero al fonavista, porque el que a ti no te devuelvan tus aportaciones significa que te están robando tu derecho a propiedad, están confiscando tu derecho de propiedad. Lo que hemos definido porque este tema lo hemos venido discutiendo, incluso invitamos a una de las sesiones al doctor Raúl Canelo, hoy decano del Colegio de Abogados de Lima, y él expuso con mucha claridad y demostró el derecho de propiedad y que, por lo tanto, no se puede excluir a ningún fonavista. Entonces hemos venido discutiendo y analizando, y hemos llegado a la conclusión que vamos a ir abordando casuística por casuística. En definitiva, no hay forma de excluir, lo que hay es que cierto sector del poder ejecutivo se resiste a hacer justicia con los fonavistas, decía un hermano fonavista: ¿por qué no se plantea un crédito afuera para pagar a los fonavistas y se acabaron las listas?, ¿quién tiene que plantear eso? el deudor, no la comisión Ad Hoc, la comisión Ad Hoc ¿cómo conseguiría el préstamo, basado en qué? si la comisión Ad Hoc son personas, pero el estado tiene respaldo. Estamos en una estabilidad económica dicen, vistos bien económicamente afuera, entonces puede el gobierno salir afuera y traer dinero para la devolución, pero eso pasa por una decisión política. Entonces en este tema que involucra a 338 mil fonavistas, la decisión pasa, por decisión política de este gobierno”.

ONP A FAVOR DE LA NO EXCLUSIÓN

“¿Por qué hablamos de este tema?, porque ya entramos a la recta de decisiones, y este jueves 30 se va a tomar una decisión sobre este tema, desde ya nuestro presidente Luis Luzuriaga está coordinando para que todos los Fonavistas se movilicen en todo el Perú, hace semanas atrás decidimos que los Fonavistas que recibieron créditos por techo liviano y calaminas se reincorporen al proceso de devolución, y se estableció lo siguiente: que estas personas se incorporan al proceso de devolución, producto del que haber recibido un préstamo para calamina no incrementaba mi patrimonio. El día jueves 30 vamos a tratar sobre las obras de saneamiento de agua y desagüe, el representante de la ONP ha dicho cosas muy importantes y esperamos que el día de la votación se mantengan en lo que han expresado, él mencionaba que en el tema del agua no solo está la constitución que es responsabilidad del estado, entonces esas obras tenían que correr por cuenta del dinero del estado y no con cuenta del dinero de los fonavistas, además el representante de la ONP ha generado nuevos argumentos como el tema de los convenios internacionales”

SE TENDRÁN QUE INCLUIR 142 MIL FONAVISTAS AL PADRÓN

“Entonces vamos por partes, este jueves nos toca el tema de agua y desagüe, ¿cuántos fonavistas están en esa lista? aproximadamente 142 mil en todo el Perú. Sería un robo descarado que no se les incluya a esos fonavistas, luego veremos electrificación, Banco de Materiales, esto va en línea, pero centrémonos en este tema, que este es el tema del jueves 30 de mayo, el jueves se tiene que aprobar, no hay argumento, devolución es los 19 grupos que se dieron, ahí hay devolución, ahora la consideramos a cuenta porque no es el cálculo correcto, yo puedo decir, usted recibió mil soles, ahora espérame unos mesecitos porque le tengo que dar al que no recibió nada, pero a usted le voy a pagar lo que le corresponde, pero espérenme uno, o dos meses porque le voy a dar a quien no recibió nada, eso es devolución, no agua, ni desagüe, ni luz, no préstamos del Banco de Materiales, que ya eso lo tocaremos en su momento”, concluyó.

