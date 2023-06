PNP frustra secuestro de empresaria en Los Olivos

Una empresaria vivió los peores minutos de su vida en medio de un intento de secuestro por parte de unos delincuentes extranjeros, afortunadamente la Policía Nacional del Perú (PNP) actuó rápidamente y pudo evitar el crimen.

Tras ser liberada la mujer protagonizó un conmovedor abrazo con un policía mientras lloraba aterrada

Durante el operativo policial, que se realizó en medio de un intercambio de disparos, uno de los delincuentes resultó herido por un disparo. Sin embargo, la mujer que había sido secuestrada fue rescatada ilesa por los agentes.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, William Balladares, indicó que la víctima fue secuestrada en la puerta del colegio San Agustín, ubicado en el cruce de las avenidas El Naranjal con la avenida Las Palmeras.

“Felizmente, un patrullero de Sol de Oro pasaba por el lugar y se percata del hecho e inicia una persecución. Nosotros inmediatamente sumamos al cuerpo de Serenazgo a esta persecución“, relató el funcionario.

Liberación

Las cámaras de seguridad del distrito captaban como el vehículo color negro, con los secuestradores y la víctima a bordo, huían de la PNP, sin embargo, cuando ingresan a la calle José Santos Chocano ya no pudieron continuar con su fuga, debido a la congestión.

Es en ese momento el conductor de la unidad desciende rápidamente y huye del lugar realizando disparos contra los efectivos que también hicieron uso de sus armas para defenderse. Las personas que transitaban por la zona, de inmediato corrieron buscando donde resguardarse.

Dos agentes de la PNP se acercan al vehículo, apuntando con sus armas de fuego a las puertas de la unidad. Luego, ubicados a ambos lados de la unidad, obligan a bajar a los tres delincuentes y los ponen en el piso, uno de ellos resultó herido en la pierna izquierda.

En ese momento, la mujer también descendió del vehículo y se enfundó en un abrazo con uno de los efectivos policiales. El llanto que la consumía tenía como consuelo los brazos del policía que junto a sus compañeros lograron rescatarla.

La PNP incautó tres armas de fuego que utilizaron estos sujetos para amedrentar a su víctima y a toda persona que intentara evitar el hecho delictivo. Además de un delincuente herido, un joven que transitaba por el lugar fue impactado por un proyectil. De inmediato fue evacuado al hospital Cayetano Heredia donde se viene recuperando de favorablemente.

Los detenidos, de nacionalidad venezolana, fueron identificados como Anderson Tovar, de 26 años; Frank Silva Romero, de 31 años; y Willy Alfonso Palacios, de 30 años.

Víctima relata lo vivido

Según contó la mujer, todo inició cuando llegó al colegio San Agustín, ubicado en el distrito de Los Olivos, para poder dejar a su hijo. En el momento que se disponía a subir a su vehículo para manejar, los delincuentes aparecieron y dispararon a su seguridad.

Tras ello, los sujetos la agarraron y la subieron a la camioneta, sin embargo al no poder coincidir el vehículo de la víctima, la trasladaron al auto de ellos. Entre las teorías que se manejaba, estaba que posiblemente la mujer venía siendo víctima de amenazas, sin embargo ella lo negó.

Por otro lado, se dirigió al Ministerio Público para exigir severidad contra estos delincuentes extranjeros que fueron capturados y contra el que aún se mantiene prófugo.

“Pido a la Justicia que no los dejen libres, porque la Policía ha expuesto su vida. No me parece justo que tras una semana o que pase la investigación queden liberados. Ellos tienen que hablar cómo han llegado a mí”, finalizó.

Policía que rescató a mujer: “Todos somos héroes, hoy me tocó a mí”

El momento más conmovedor del rescate lo protagonizó el teniente PNP Martín Perales, de la comisaría de Sol de Oro, quien se acercó al auto de los secuestradores para abrirle la puerta a la víctima y ponerla a buen recaudo.

Sollozando, temblando y con manchas de sangre en el pantalón, la mujer descendió de la unidad y se apoyó en el hombro del agente policial, quien no dudó ni un segundo en responder el abrazo y consolarla.

La emotiva escena se prolongó entre ambos, el policía se retira el casco y le da un beso en la cabeza a la víctima con la intención de calmarla y darle consuelo, mientras los vecinos aplaudían desde sus ventanas y balcones por la exitosa intervención.

Perales contó que la madre de familia no dejaba de agradecerles por su valeroso trabajo. Para él, el abrazo fue gratificante y sinónimo de una misión cumplida.

“Durante toda la intervención, siempre tuve inteligencia emocional, controlé mucho mis emociones, pero en ese momento solo quería desfogar la emoción de haber cumplido mi deber”, comentó.

Para el teniente PNP, este acto de valentía, vocación y servicio, que realizó junto a sus compañeros de unidad, demuestra lo difícil y gratificante que es el trabajo policial. “Todos los policías son héroes, hoy me tocó a mí, mañana será otro”, añadió.

Ministro del interior destacó labor de la PNP

El ministro del Interior, Vicente Romero, se refirió al frustrado secuestro de una mujer en el distrito de Los Olivos, destacó el trabajo de la PNP y dijo que harán uso de las armas en caso sea necesario y ajustándose a lo que exige la ley.

“La respuesta ha sido totalmente positiva, porque los policías han actuado inmediatamente, ha habido un intercambio de disparos. Tenemos que resaltar que la señora está sana y salva”, dijo.

“Hemos dado disposiciones claras y contundentes: vamos a continuar con estas mismas acciones. Aquellos que se enfrenten a la Policía, se hará el uso de las armas como corresponde de acuerdo a ley. Y todas las operaciones y las estrategias que se están empleando a nivel nacional vemos que están dando resultados”, agregó.