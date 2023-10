PNP: Faltan 35 mil policías para erradicar delincuencia en Perú

General PNP señaló que los desafíos logísticos que la institución enfrenta representan un obstáculo para la implementación de la estrategia contra la delincuencia

El pasado domingo, durante una entrevista en el programa “Punto Final”, el General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, destacó que “el sistema penal ha sido rebasado” Se señala que la responsabilidad recae en diversos sectores del Gobierno, y el General hizo un llamado urgente para abordar esta situación.

Dentro de los problemas identificados, se resaltó la falta de recursos logísticos para enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado, particularmente en los distritos de Lima Metropolitana que siguen en estado de emergencia, como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

Se informó que la PNP está trabajando en tres áreas estratégicas: mejorar las medidas preventivas, aumentar las operaciones policiales y fortalecer la investigación criminal para desmantelar organizaciones delictivas.

No obstante, la realidad es que actualmente no hay suficiente personal policial para llevar a cabo esta misión de manera efectiva, ya que el país carece de aproximadamente 35 mil efectivos necesarios para garantizar una ejecución adecuada de las operaciones.

“Tenemos una brecha acumulada de muchos años, en muchos de los aspectos operacionales, no solamente en la cantidad de potencial humano que tenemos que emplear para las labores de prevención (…) los dos años de pandemia nos quitaron 10 mil [estudiantes de Policía] de no egresar y 6.000 que se fueron, ahí no más había 16 mil”, indicó Zanabria en Punto final.

Modalidades de delito por distrito

Durante la entrevista con el medio televisivo, Zanabria Angulo enfatizó que las organizaciones criminales que operan en los distritos con un alto riesgo de inseguridad ciudadana utilizan diversas modalidades delictivas. Esto complica los esfuerzos para capturar a estas bandas.

En este sentido, proporcionó detalles específicos sobre las áreas problemáticas: en San Juan de Lurigancho (SJL), las bandas criminales se centran principalmente en la extorsión y el control territorial. En cambio, en San Martín de Porres (SMP), predominan las que cometen asaltos violentos y extorsiones dirigidas a grupos comerciales específicos. En el caso de Lince, las organizaciones están principalmente relacionadas con el delito de trata de personas.

“No podemos tampoco estandarizar una estrategia para todos los puntos (…) entonces la estrategia requiere de elementos de convicción para generar carpetas fiscales que puedan fortalecer el sistema punitivo del Estado, que no lo tenemos”, aseveró el General PNP.

Brecha logística

En lo que respecta a la brecha logística dentro de la PNP, Zanabria Angulo subrayó que esta situación se está deteriorando rápidamente, lo que ha generado una falta de interés por parte de los ciudadanos en unirse a la institución. Esto se debe en gran medida a que muchos de los espacios que son parte de las áreas pedagógicas de la Escuela de Policía están en condiciones precarias.

“Nosotros tenemos un problema de alojamiento para poder captar más efectivos y esto ha sido una figura, lamentablemente, tratada políticamente. El problema es una decisión de aperturar una escuela sin presupuesto y la Policía no maneja el presupuesto. (…) Un campamento sin baño, sin comedor, sin nada; lo hago escuela en pésimas condiciones. ¿Qué refleja la formación de ese efectivo policial? Pues, desanimo, desmotivación y otros”, mencionó el General PNP.

En la entrevista con Punto Final, se mencionó que se necesitan aproximadamente 3.000 millones de soles para abordar el problema logístico de la institución policial. No obstante, esta cifra apenas cubriría el 13% del déficit de recursos existente.

En relación a este tema, Zanabria Angulo señaló que el presupuesto propuesto cumple con los requisitos necesarios para asegurar un sistema de justicia adecuado, como la construcción de laboratorios criminalísticos, cuyo establecimiento podría alcanzar un costo de hasta 350 millones de soles.

“Nosotros requeriríamos que, por lo menos, hubiera cinco a nivel nacional. ¿Cómo es posible que se produzca un homicidio en Madre de Dios y tengan que llevarse todas las pruebas para las pericias hasta Arequipa o, en algunos casos, hasta Lima? ¿Cómo demora, entonces ahí, el sistema penal para poder aplicar la justicia? Justicia que demora no es justicia”, detalló.

En ese contexto, es importante destacar que Zanabria Angulo señaló que actualmente hay una población carcelaria de 105 mil presos, con más del 50% de ellos aún sin una sentencia. Además, mencionó que la PNP arresta a un promedio de 200 mil personas al año en flagrancia, es decir, individuos que fueron sorprendidos y capturados en el acto de cometer un delito.