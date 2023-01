Playas de Ventanilla no son aptas para bañistas

El alcalde de Ventanilla indicó que, los veraneantes no deberían ingresar a las playas Costa Azul 1, Costa Azul 2 y Bahía Blanca

A un año de la tragedia del derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla (Callao) que se extedió hasta la provincia de Chancay, al norte de Lima, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) realizó un estudio, en el cual descartaron la posibilidad de que quede algún remanente importante de hidrocarburo frente a las costas del Perú.

Sin embargo, a pesar de los estudios, un informe elaborado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), resalta que, las playas de Ventanilla aún no se encuentran aptas para los bañistas, ya que el mar todavía estaría contaminado producto del derrame de petróleo ocurrido en enero del 2022.

Cabe recordar que, el pasado 15 de enero del 2022 se produjo el derrame de alrededor de 10,400 barriles de petróleo tipo crudo de Buzios (un hidrocarburo que se somete a refinamiento para obtener petróleo diesel, gasolina y otros derivados) en un volumen equivalente a 436,800 galones, el equivalente a media piscina olímpica llena de petróleo que fue vertido en el mar de Ventanilla.

[LEE: https://elmen.pe/entradas-al-cine-costaran-s-6-del-16-al-18-de-enero/]

Playas de Ventanilla aún no son aptas

Al respecto, el nuevo alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, señaló que, en los primeros días de su gestión ha sostenido reuniones con representantes de la empresa Repsol a fin de evaluar y solucionar este problema en beneficio de los veraneantes y vecinos.

“El OEFA ha dado un informe donde indica que nuestras playas (Ventanilla) siguen contaminadas con hidrocarburos y no están aptas para bañistas. Esta situación sigue perjudicando a todos los vecinos. Ayer tuve una reunión con DIGESA y manifestaron que mientras OEFA no emita un informe favorable, los veraneantes no deberían ingresar a las playas Costa Azul 1, Costa Azul 2 y Bahía Blanca”, indicó.

[LEE MÁS: https://elmen.pe/parque-zonal-huiracocha-cobrara-s-3-50-entrada-a-piscina/]

Piden intervención del Minsa

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud (MINSA) evaluar y adoptar medidas inmediatas que permitan proteger la salud de la población ante la permanencia de petróleo en las playas afectadas por el derrame a inicios del año pasado.

La entidad pidió que, el MINSA lidere la coordinación de acciones concretas con autoridades locales, lo cual debe ir acompañado por información clara.

SI DESEAS PUEDES LEER LA SIGUIENTE NOTA: