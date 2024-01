Piden reapertura de centro turístico

Empresarios y trabajadores de rubro turístico en Barranco, alzaron su voz de protesta contra la alcaldesa Jessica Vargas, al clausurar desde el pasado 27 de diciembre, el Complejo Turístico Bordemar, dejando sin sustento laboral a muchos jóvenes.

Leer también [Banco de la Nación alerta sobre modalidad estafa vishing]

Ellos sostuvieron que las autoridades de Barranco sostienen que Bordemar no tiene el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y por ello no puede abrir sus puertas al público. Sin embargo, los abogados de esa empresa aseguran que la alcaldesa no dice la verdad.

Leer también [Programa ‘Contigo’ promueve emprendimientos familiares]

“La gestión pasada desobedeció un mandato judicial que nos permite trabajar. Ahora Vargas pone de excusa el ITSE. Dice que no la tenemos y eso es falso. En el 2020, iniciamos la solicitud de renovación y nunca nos respondieron. No quisieron ni darnos el cargo. La norma nos ha otorgado los beneficios del silencio administrativo positivo, pero Jessica Vargas desconoce las normas” aseguró Angiela Diaz, asesora legal de la corporación AFE Gourmet.