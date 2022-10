Piden a ‘Los niños’ estar fuera de Acción Popular

El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, miembro del Plenario de Acción Popular, se refirió a los congresistas de la bancada acciopopulista que han sido señalados como ‘Los Niños‘.

“Creo que estos sujetos, yo no los podría llamar en primer lugar compañeros del partido. Desde mi punto de vista estos señores ya han sido expulsados moralmente del partido. Yo no los considero (compañeros), y muchos correlacionados no los consideramos así“, aseveró RPP.

Cáceres admitió que hay una falta de liderazgo en el partido Acción Popular, lo cual impide que se expulse de manera formal a los congresistas investigados por la Fiscalía.

“Lo que falta nada más es que en el partido pueda haber un liderazgo tal que se pueda reunir a todos los correligionarios a todos que tiene voz, a todos que se sienten líderes, para que se pueda firmar una expulsión”, expresó.