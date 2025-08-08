Perú vs Colombia en 4tos de la Copa Panamericana de Vóley

La Selección Peruana de Vóley se quedó con el tercer puesto del grupo A, por lo que tendrá como rival a Colombia en la ronda de cuartos de final de la Copa Panamericana.

La Selección Peruana de Vóley se quedó con el tercer puesto del grupo A de la Copa Panamericana 2025, tras culminar este jueves la etapa preliminar de la competencia que se realiza en la ciudad de Colima, en México. De esta manera, el cuadro dirigido por Antonio Rizola avanzó a los cuartos de final, donde tendrá como contrincante a su similar de Colombia.

En el último día de la etapa de grupos, Perú descansó, teniendo definido sus 12 puntos producto de las victorias frente a Cuba (3-2), México (3-1) y Costa Rica (3-0), además, en su más reciente cotejo cayó contra Puerto Rico (0-3). La Selección Peruana ya estaba en los cuartos de final de la Copa Panamericana, pero esperaba por conocer si avanzaría como segundo o tercero de su zona.

Esto se definió con el duelo que sostuvieron México y Puerto Rico, en el que el conjunto azteca se quedó con el triunfo por 3-1. Ambos elencos igualaron en número de triunfos y cantidad de puntos, sin embargo, por contar con mejor promedio de coeficiente de puntos, las boricuas se hicieron del primer lugar y el local terminó como escolta. Perú se hizo de la tercera plaza.

La Selección Peruana tendrá como próximo contrincante a Colombia en la Copa Panamericana de Vóley. El elenco ‘cafetero’ terminó en el segundo casillero del grupo B, con una producción de tres victorias y una derrota, quedando detrás de República Dominicana. El partido se jugará el día de hoy, viernes 8 de agosto desde las 9:00 de la noche hora peruana.