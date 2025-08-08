EE.UU. espera recibir 50 000 millones de dólares al mes por aranceles

La entrada en vigor de los nuevos aranceles «recíprocos» impulsados por Donald Trump recrudece la guerra comercial librada por el mandatario republicano desde su regreso al poder en enero pasado.

Estados Unidos espera que el nuevo esquema de aranceles que aplica desde este jueves a la gran mayoría de sus socios comerciales genere ingresos mensuales en torno a los 50 000 millones de dólares. El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, dijo que en el mes anterior las arcas del Gobierno recibieron unos 30 000 millones de dólares por los gravámenes anunciados en abril por el presidente, Donald Trump.

Que impuso entonces tarifas base globales del 10 %, junto a otras tasas «recíprocas» que luego pausó hasta su activación este jueves. Lutnick advirtió que con la entrada en vigor de las nuevas tasas a decenas de países «EE.UU. podría ver ganancias de hasta unos 50 000 millones de dólares al mes», indicó en una entrevista.

Lee también:

El responsable de la cartera de comercio agregó que con los «gravámenes adicionales» del 200 % a las farmacéuticas y del 100 % a los semiconductores y chips anunciados recientemente por Trump «podría hacer que estos ingresos aumenten hasta el billón de dólares», estimaciones que son puestas en duda por analistas.

La entrada en vigor este jueves de los nuevos aranceles «recíprocos» impulsados por el mandatario republicano recrudece la guerra comercial librada por el neoyorquino desde su regreso al poder en enero pasado.

También están en vigor aranceles del 50 % al acero, el aluminio y el cobre, junto con una tarifa general del 25 % a los vehículos no fabricados en EE.UU. Y varios de sus componentes clave (motores, transmisiones, electrónicos), con excepción de los contemplados en el acuerdo tripartito T-MEC con sus vecinos Canadá y México.