Perú pierde el invicto en la Copa Panamericana de Vóley

La escuadra nacional no pudo imponerse ante su similar de Puerto Rico y perdió la punta del Grupo A.

Perú sufrió su primera derrota en la Copa Panamericana de Vóley y lo hizo a manos de su similar de Puerto Rico. La escuadra nacional cayó 3-0 en parciales de 25/14, 25/23 y 25/14 y perdió el primer puesto del Grupo A, el cual otorga el pase directo a semifinales.

Si bien el segundo set fue el más peleado y estuvo punto a punto, finalmente las portorriqueñas lograron la diferencia de cuatro puntos. En los otros sets si marcaron una superioridad ante nuestras chicas, que no lograron remontar el partido.

Perú ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos (en 4 partidos), detrás de Puerto Rico que tiene 13 (en 3 partidos). Nuestras seleccionadas ya culminaron su participación en la primera fase y como segundas deberán jugar los playoffs de Cuartos de Final ante Colombia o Venezuela del Grupo “B”. Puerto Rico pasa directamente a semifinales.

Este fue el último partido de Perú en la fase de grupos, pues mañana descansará y ya no tiene opciones de seguir sumando. Sin embargo, a falta de otros resultados, el equipo de Rizola todavía tiene la chance de acceder a los cuartos de final del torneo.

