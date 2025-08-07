Llegada de Arana a Santa Rosa coincidirá con llegada de Petro a Leticia

La visita de miembros del Gabinete Arana a Santa Rosa, coincide con la presencia de Gustavo Petro en Leticia por la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Tras las declaraciones del presidente colombiano sobre una supuesta disputa territorial con el Perú.

El jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros miembros de su Gabinete llegarán este jueves al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, en la región Loreto. Una visita que coincidirá con la presencia de Gustavo Petro en la ciudad fronteriza de Leticia. En medio de las tensiones desatadas por las declaraciones del presidente colombiano sobre una supuesta disputa territorial con el Perú.

La delegación del Ejecutivo arribará a Santa Rosa, distrito de la provincia loretana Mariscal Ramón Castilla, a bordo del barco Río Yavarí, una Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La comitiva incluye a los ministros de Salud, César Vásquez; de Educación, Morgan Quero; de Defensa, Walter Astudillo; de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga; y el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza.

De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la visita forma parte de la tercera campaña de acción social en las provincias de Requena y Mariscal Ramón Castilla. Que busca atender a aproximadamente a 4 300 personas de 40 comunidades de los pueblos indígenas yagua, kukama kukamiria, bora y ticuna. Los servicios incluyen consultas médicas, vacunaciones, atención odontológica, trámites bancarios, registro de identidad y programas sociales como Pensión 65 y Juntos.

En paralelo, el presidente colombiano Gustavo Petro visitará Leticia, capital del departamento del Amazonas. Para conmemorar el 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, un hito de la independencia de Colombia, y el 215 aniversario de la creación del Ejército Nacional. Según el anunció de Petro, la ceremonia, que se llevará a cabo en la Plaza Santander, busca destacar la soberanía colombiana en la frontera sur.

El mandatario ha generado controversia al acusar al Gobierno del Perú de apropiarse de un supuesto territorio colombiano en la Amazonía. Específicamente de la isla en la que se encuentra el distrito de Santa Rosa, sobre la que el Perú tiene posesión legal y administra desde hace décadas.