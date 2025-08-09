Perú perdió ante Colombia y jugará por el quinto puesto

Perú no pudo vencer a Colombia y disputará el quinto lugar de la Copa Panamericana 2025.

Se quedó en el camino. Perú se quedó fuera del podio tras perder 3-0 ante Colombia (25-21, 25-20 y 25-20) por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025. El primer set fue todo para el cuadro cafetalero. Desde el inicio, se puso seis puntos por delante de las peruanas.

Y si bien las dirigidas por Antonio Rizola acortaron diferencia en algunos pasajes del encuentro, no pudieron acercarse con peligro. Así, cerraron el primer con un marcador de 25-21. La segunda manga empezó con un Perú más fuerte en ataque. Pero, como en partidos anteriores, los errores en recepción hicieron que Colombia sobrepase a la Bicolor por cuatro puntos, algo que les iba a costar durante el juego, perdiéndolo por 25-20.

Ya en el tercer set, Colombia jugó a un ritmo más tranquilo, llegando a ponerse siete puntos por encima de rival, ganando el juego por 25-20. Hasta el momento, las dirigidas por Rizola han ido de menos a más. Teniendo un arranque demoledor en la fase de grupos –venciendo a Cuba y México– y bajando su nivel en los últimos duelos, tal vez, producto del desgaste físico.

Perú, ahora tendrá que jugar por el 5° puesto de la competición y buscará cerrar su participación de la mejor forma. El encuentro que otorgará el quinto puesto está programado según el calendario de la Norceca para el domingo 10 de agosto.