Peritajes confirman autenticidad de chats y audios que vinculan a Juan Santiváñez

Dos peritajes de la Fiscalía confirman que los mensajes del ministro Juan Santiváñez al capitán Junior Izquierdo (alias ‘Culebra’) son auténticos.

Dos informes forenses de la Fiscalía confirmaron la autenticidad de mensajes de WhatsApp entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán de la Policía Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’. Estos audios y chats revelan cómo Santiváñez traicionó al suspendido coronel PNP Harvey Colchado para ascender en el Ministerio del Interior.

El programa ‘Panorama’ presentó los peritajes realizados a los celulares de Izquierdo, un Xiaomi Redmi Note 13 y un Samsung SM A525, usando la herramienta forense Cellebrite, y entregó los documentos a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Chats revelan ambición de Santiváñez por ser ministro

Los mensajes muestran cómo Santiváñez se acercaba a Izquierdo y a su grupo, describiéndolos como amigos cercanos. “Sí, amigo, ustedes son mi familia. Lo hacemos en mi casa”, escribió Santiváñez, evidenciando su deseo de obtener un cargo en el Ministerio.

Desde enero, Santiváñez mostraba interés por convertirse en ministro. El 25 de ese mes, le envió su CV a Izquierdo y le pidió hablar con Harvey Colchado para evitar problemas. “Que voy… pero, hermano, hay que hacer migas, yo sabré defenderlo de lo que le están haciendo”, añadió.

Santiváñez esperaba ser nombrado en el Mininter, y el 30 de enero, le pidió a Izquierdo verlo en Willax TV defendiendo a Colchado. “Mira Willax, salgo ahora… Vas a ver cómo voy a defenderlo. Vamos con fe, hermano”, afirmó. Sin embargo, su nombramiento se retrasó y pidió a su amigo que gestionara apoyo para evitar “molestias”.

Ascenso y traición

El 18 de febrero, Santiváñez fue nombrado jefe de gabinete del ministro Víctor Torres Falcón. Ese día, comunicó a Izquierdo: “Voy a necesitar todo el apoyo de los amigos para que no me molesten”. Sin embargo, cuando su nombramiento como ministro no se concretó en abril, expresó su tristeza a Izquierdo: “No seré yo el ministro, quieren a un general en retiro”.

El 2 de abril, Santiváñez reveló que su lealtad a Colchado había impedido su ascenso: “Ellos querían a alguien que se cargue a René y yo dije que no lo haría nunca”. A pesar de esto, el actual ministro asegura que siempre ha sido leal a sus amigos y convicciones.

Santiváñez niega manipulación

En respuesta a los informes, Santiváñez indicó que no recibió notificación formal y espera un peritaje adicional. Aunque reconoce que mantuvo comunicaciones con Izquierdo, asegura que alguien manipuló estas comunicaciones.