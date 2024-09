Gustavo Adrianzén descarta emergencia por incendios: “No hay razones críticas”

El primer ministro Gustavo Adrianzén descarta la necesidad de un estado de emergencia por incendios forestales que han causado 15 muertes en Perú.

El primer ministro Gustavo Adrianzén aseguró que el Gobierno no considera declarar un estado de emergencia a pesar de los graves incendios forestales. Hasta el momento, los incendios han provocado 15 muertes, 6 hospitalizaciones y 128 altas médicas.

Situación actual de los incendios

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci reporta que las regiones más afectadas son Cusco con 31 incendios, Huancavelica con 21 y Huánuco con 17. Cajamarca tiene 14 incendios, mientras que Amazonas y Ucayali registran 11 cada una.

Evaluación del Gobierno

Adrianzén afirmó que no hay razones críticas para justificar la declaratoria de emergencia. “Estamos hablando de lugares muy puntuales (con incendios forestales)… Aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia”, dijo el primer ministro. Aunque no descarta esta posibilidad, aclaró que no se está evaluando en este momento.

Causa de los incendios

El primer ministro destacó que los incendios tienen origen humano, principalmente por la quema de pastos. Adrianzén hizo un llamado urgente a cesar estas prácticas. “Por favor, les ruego que cesen con la práctica de quema de pastos”, enfatizó.

Recursos y asistencia internacional

Adrianzén también detalló que las capacidades para enfrentar los incendios son limitadas. A pesar de contar con aeronaves y equipos especializados, las condiciones climáticas en algunas regiones no son favorables. El Gobierno no solicitará ayuda internacional por ahora, pero no descarta esta opción si la situación empeora. “No lo necesitamos por ahora, pero no lo descarto”, señaló.

Coordinación de esfuerzos

El control de los incendios se realiza en coordinación con la sociedad civil, bomberos y la Fuerza Aérea. Las medidas actuales están destinadas a gestionar la situación con los recursos disponibles.