¡Pentágono vino a perú por documentos ovni!

MILITAR EE.UU., LUIS ELIZONDO, FUE RECIBIDO EN OFICINA DE LA FAP Y GOBIERNO OCULTÓ CÓNCLAVE

Por: Mario Zegarra

Investigador UFO

En cuanto a la extraña y clandestina visita del ex agente del Pentágono, Luis Elizondo, cabeza visible de la organización TO THE STARS, al local de la Fuerza Aérea Peruana en Lima (que liberò tres videos de ovnis REALIZADOS POR LA MARINA USA sobre el golfo de California), las razones y causas exactas de esta visita a la cual ni la prensa ni la civilidad peruana tuvo acceso a ella, ni tuvo conocimiento, aparentemente.

Fueron dos o tres reuniones con miembros de la Fuerza Aérea Peruana, en DICIEMBRE DE 2019, y acá viene lo curioso en esas reuniones de Elizondo con los militares peruanos estuvo siempre presente un equipo cinematográfico del canal americano HISTORY CHANNEL. Esto abre todo un abanico de preguntas y de interrogantes de mi parte como ciudadano civil peruano.

Hay mucho que decir, criticar y condenar sobre este tema. En primer lugar pongámoslo así, para que un agente del pentágono, organismo militar de defensa de los ESTADOS UNIDOS, se reuniera con todo el personal oficial dela FUERZA AEREA PERUANA, necesariamente y por obligación constitucional, ESTE EVENTO TENDRIA QUE HABER SIDO DE COMPLETO CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES POLITICAS DEL PERU, COMO SON EL MINISTRO DE DEFENSA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, EL GABINETE MINISTERIAL EN PLENO, DE LA CANCILLERIA O SEA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO Y POR ULTIMO COMO LA CABEZA DEL MANDO DEL MISMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MARTIN VIZCARRA.

Todas estas autoridades al tener conocimiento previo de esta clandestina visita, debieron haberse reunido previamente, para coordinar si le otorgaban permiso a este ciudadano extranjero para realizar tales actividades que rozaban con el peligro de afectación de la DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL.

La misma ley anteriormente citada prohíbe terminantemente que extranjeros sean permitidos de entrar a instalaciones militares o de máxima seguridad. y mucho menos darles acceso o facilidades a documentación secreta sobre cualquier tópico que posean los militares del Perú.

¿QUIÉN DIO PERMISO PARA ACCEDER A INFORMACIÓN RESERVADA?

Para que se hubiera permitido algo así, tendrían que, necesaria y lógicamente, que haberse emitido RESOLUCIONES MINISTERIALES CORRESPONDIENTES PARA OTORGAR AUTORIZACION Y PERMISO DE CADA MINISTERIO IMPLICADO, Y SU CORRESPONDIENTE EXPLICACION LEGAL Y CONSTITUCIONAL de porqué se le otorgaba permiso a este extranjero para realizar estas actividades a todas luces clandestinas y que lindan con la quiebra de varias leyes y reglamentos de la Constitución Política del Perú. .

Mi pregunta como ciudadano peruano que pago mis impuestos para que las autoridades y funcionarios públicos civiles y militares del Perù cumplan la LEY. ENTONCES, LA PREGUNTA ES: ¿DÓNDE ESTAN ESTAS AUTORIZACIONES MINISTERIALES, DE CANCILLERIA Y LA RESOLUCION PRESIDENCIAL Y DEL CONSEJO DE MINISTROS QUE AUTORIZA ESTA ACTIVIDAD? ¿Dónde está la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano? ¿Dónde está la opinión del mismo presidente del Congreso? ¿Estuvieron enterados los de la Comisión de Fiscalización del Congreso de lo que iba a suceder?

Y si no existen ninguna de estas resoluciones o permisos, como queda el asuntos? Mas grave aún. Significaría que la embajada de usa en lima manejó todo a su placer y se saltó todas estas vallas legales peruanas, para facilitarle al señór Elizondo, con la sumisión del gobierno de Vizcarra? Esto ES gravísimo PORQUE SI NO HUBIERA RESOLUCIONES DE POR MEDIO ESTO SIGNIFICARIA UN ACTO DE SUMISION Y DE GENUFLEXION A UNA POTENCIA EXTRANJERA POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESTE FUNCIONARIO PUBLICO CUESTIONADO LLAMADO MARTIN VIZCARRA. TODA UNA VERDADERA TRAICION A LA PATRIA DEL ACTUALMENTE LLAMADO LAGARTO VIZCARRA.

Definitivamente este nuevo acto de ilegalidad constitucional contra nuestros derechos legales frente a la LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y DE ACCESO A LA INFORMACION, que invocamos desde el año 2012 para acceder a la totalidad de la DOCUMENTACION OVNI QUE POSEEN LOS MILITARES PERUANOS, ESPECIALMENTE LA FAP, PERO IGUAL SE PIDIO LO MISMO AL EJERCITO PERUANO, A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, QUE INDUDABLEMENTE TAMBIEN POSEEN MATERIAL OVNI EN SUS ARCAS, ESTE PROCESO HA SIDO NUEVAMENTE ALTERADO Y SOBRESEIDO POR ESTAS CORRUPTAS AUTORIDADES GUBUERNAMENTALES.

‘HAY UNA COFRADÍA QUE PUEDE VER LAS PRUEBAS’

Lo más extraño e irónico de todo este tema, mientras nosotros los investigadores ovnis independientes denunciamos este acto de ilegalidad y de traición a la LEY y a la Constitución Política del PERU, los pseudo investigadores ufológicos agrupados en una organización llamada APU, (Asociación Peruana de Ufólogos), celebró CURIOSAMENTE CON PSEUDO INVESTIGADORES DE ARGENTINA Y BRASIL Y CHILE Y DE MEXICO, (DEFINITIVAMENTE ESTA PROBADA LA EXISTENCIA DE UN GRUPUSCULO O COFRADIA SUDAMERICANA QUE ENCUBRE, DESINFORMA Y CENSURA EL TRABAJO DE INVESTIGADORES INDEPENDIENTES COMO EL QUE ESCRIBE.) alborozadamente la presencia clandestina de este individuo extraño en sus respectivas redes sociales, incluso calificándolo como VIVA SAN ELIZONDO (sic), porque supuestamente les iba a dar mucha publicidad al y a otros países de sudamèrica por la parte ufológica. QUE ESPANTOSO Y TERRIBLE ESTA ACTITUD, YO LA LLLAMARIA ENTREGUISMO MENTAL, POLITICO Y DE INCONSCIENCIA UFOLOGICA FRENTE AL IMPERIO MILITAR NORTEAMERICANO.

Esta increíble y repulsiva actitud de estos pseudo ufólogos, casi todos empleados y con el respaldo de la nómina de la EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SAC, que se encarga de negar y atacar todo el tema del fenómeno ovni en Perú, y fue la responsable desde el 2013 DEL cerco de CENSURA Y DE SILENCIAMIENTO OFICIAL DE NUESTROS INCREIBLES DESCUBRIMIENTOS APARTE DE CENSURAR SISTEMATICAMENTE TODOS NUESTROS DESCUBRIMIENTOS SOBRE LA DOCUMENTACION OVNI EN PERU DE LOS MILITARES.

INCLUYENDO DOCUMENTACION DE DOS OVNIS ESTRELLADOS EN LA SIERRA DE LIMA, HUANCAYO Y CAJAMARCA 1966 Y 1967, DE LAS CUALES TENEMOS LA DOCUMENTACION ORIGINAL Y UNICA PROPORCIONADA POR UNA FUENTE LLAMADA THE PATRIOT (EL PATRIOTA en castellano), que desde el 2015 nos proporcione estos documentos increíbles que cambiaron a partir de su publicación toda la HISTORIA UFOLOGICA DEL PERU.

Finalmente, incluimos un documento inédito que demostraría que autoridades militares y científicas de PERÙ ESTUVIERON INVOLUCRADAS CON PERSONAL DE LA NASA NORTEAMERICANO Y DEL SERVICIO SECRETO EN LA INVESTIGACION DE ESTOS DOS OBJETOS CAIDOS EN 1966 Y 1967.

En la siguiente edición, revelaremos por primera vez anexos exclusivos sobre documentos de Huancayo y de Cajamarca, informes que van a demostrar definitivamente de que Mario Zegarra Torres, investigador peruano fue el primer investigador que emitió estos documentos.

ley.- Reunión de exrepresentante del Pentágono con funcionario militar peruano.

ley.- Cuaderno con el informe que s ele negó a los investigadores peruanos.

TELEGRAMA SALIENTE DEPARTAMENTO DE ESTADO

CONFIDENCIAL

Clasificacion

ESTADO LIMA 3426 Y 5825

TEMA FRAGMENTO ESPACIAL

El pasado febrero, dos fragmentos que creemos son parte de objetos espaciales americanos fueron enviados a la embajada por GOP. los expertos en Estados Unidos han concluido que uno de los fragmentos, la esfera es en efecto, parte de (censurado). como anunció el ingeniero Alberto Giesecke, geofisico director del Instituto Geofisico del Peru). Sin embargo el objeto rectangular no es de origen americano. Sobre la base de un examen superficial, los expertos no pueden establecer positivamente de que el fragmento rectangular haya estado en el espacio.

A la luz de lo referido anteriormente, estamos devolviendo el fragmento desconocido a la embajada para retornar por GOP (agencia) a través de los mismos canales por los que fue recibido.

Al hacer el retorno debe quedar establecido que este fragmento noes de origen americano y de que los expertos americanos, sin un minucioso análisis, no hubieran podido establecer positivamente de que el objeto haya estado efectivamente en el espacio. Si se pidiera una opinión sobre su origen, deberá decirse que si el objeto hubiera estado en el espacio, podría ser de origen soviético.