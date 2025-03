“Pensiones de 19990 deben elevarse a S/800”

Hernán Espinoza, de la CGPP, dijo que presentaron oficio con observaciones de la ONP

Por Pablo Boggiano B.

En septiembre del 2024 el gobierno promulgó la “Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano”, profundo malestar y rechazo generó la cuestionada norma entre pensionistas y jubilados, uno de los primeros gremios de cesantes en manifestarse fue la CGPP (Confederación General de pensionistas del Perú) quien a través de su secretario general, Hernán Espinoza, catalogó la mencionada norma como lesiva y atentatoria, y a la vez exigió que se respete la sentencia del TC N° 009-2015 y se considere incluir partidas en el Presupuesto del presente año para el incremento de la pensión mínima a S/800 soles, a la vez equiparar las demás pensiones de la 19990 de acuerdo al costo de vida vigente.

– ¿Cómo tomar esta promulgación, ley 32123 de la reforma del sistema previsional?

Lamentablemente tengo que decir que es una acción conjunta del Ejecutivo con el Legislativo para afectar los derechos fundamentales de jubilados y pensionistas, un derecho fundamental de garantizar una pensión digna a los ciudadanos peruanos y eso no se cumple con esta ley, con esta norma.

Hay muchas inexactitudes, muchas cosas que afectan directamente a los jubilados y pensionistas, por ejemplo, anuncian que la pensión máxima que es ahora 893 soles, va ser reajustada de acuerdo a la opinión del MEF, es decir no hay aumento, solamente hay aumento de la pensión mínima.

Para el resto de las pensiones no hay ningún tipo de aumento y eso es algo que afecta, molesta a los jubilados y pensionistas y además es una injusticia a pesar que tenemos a nuestro favor una sentencia del Tribunal Constitucional.

– En el universo de pensionistas de la 19990 es mayor el porcentaje que perciben una pensión mínima, ¿digamos los que llegan a 893 soles son más o son menos?

Los que perciben más de la pensión mínima son más indudablemente. Estaríamos hablando de un 70%, se está beneficiando entre comillas a un pequeño margen, a un 30% pero aun así no es posible que después de tantos años de tener una pensión de 500 soles que no alcanza para nada de acuerdo al costo de vida y a la economía del país, y se diga ahora que la pensión va ser de 600 soles, como si fueran a compensar los gastos del costo de vida.

Además, como si eso fuera poco, se dice que esa pensión de 600 soles será reajustada cada 3 años de acuerdo a la economía del país, es decir vamos a tener que esperar 18 años como esperamos con la pensión mínima aprobada por Toledo, sea elevada por Vizcarra después de 18 años prácticamente, es decir, es una ley que se ha hecho exclusivamente para afectar los derechos de los pensionistas y no solo afectar, sino matar a los pensionistas, eliminarlos prácticamente de la planilla.

– Esa propuesta impulsada por Fuerza Popular y que ahora ha sido refrendada por el Ejecutivo, gráfica cierta alianza que se comenta, leyes con nombre propio en perjuicio de la población, el haber dado el visto bueno a una ley que es lesiva para ustedes.

Es evidente, no hay nada que discutir, la propuesta que presentó, incluso el ministro de Economía era mejor que la propuesta que hizo Fuerza Popular, era mejor en cuanto a la pensión. En ambos casos, ellos están cumpliendo las recomendaciones, la presión o el chantaje de las AFPs, que les dicen: mire, si ustedes no nos favorecen con esta ley, nosotros no vamos a financiar su campaña porque esta ley significa grandes ganancias, enormes ganancias para las AFPs de la cual nosotros podemos dar una parte para las campañas electorales de ustedes, ese es el chantaje, cómo es posible.

Un congreso que tiene el 95% de desaprobación, igual que la presidenta que tiene un 95% de desaprobación, aprueben una norma que afecta a todo el país, que solamente se da en el Perú, en el resto del mundo existe el sistema de reparto, el sistema estatal, el sistema público de pensión, y que está funcionando en Estados unidos, en Alemania.

Aquí los pensionistas sobreviven con 500 soles, 400, 300 soles, es algo que está hecho en confabulación para eliminar a los pensionistas y tener ellos una fuente de financiamiento, una protección de las AFPs.

Leer también [Exportaciones alcanzan récord de US$74,664 millones en 2024]

“LA LEY ES CONTRARIA A LOS JUBILADOS”

– Ustedes enviaron un oficio a Dina Boluarte, en la que sostenían unas observaciones de la ONP, en las que se recomendaban el aumento de las pensiones.

Efectivamente, en el 2013 se formó una comisión entre el MEF, la ONP, la PCM y CENAJUPE y acordaron ahí que la pensión mínima, había 3 posibilidades de aumento de las pensiones, de acuerdo al costo de vida, era una pensión tanto, que decía que la pensión mínima debía ser 415 soles en ese entonces, y así sucesivamente.

Esa propuesta aprobada por unanimidad en la comisión fue rechaza por el MEF a pesar de formar parte de esa comisión, porque dijo, no hay fuentes de financiamiento, ese fue el argumento, como es el argumento actual, que dice: no podemos aumentar las pensiones porque no hay financiamiento, porque el sistema nacional está quebrado, es mentira, mentira, 90 % mentira.

– En la carta enviada al Ejecutivo, un punto vital, numeral 5 inciso B, ustedes proponen una pensión mínima de 800 soles, al mismo sentido de la sentencia del TC, ¿cómo logramos 800 soles con esta reforma ya promulgada?

Hemos acordado cosas muy definitivas, al final esta ley que afecta a los jubilados y pensionistas tiene que ver con la seguridad social, con el principio fundamental que todos tenemos a la seguridad social, todo ciudadano peruano tiene a la seguridad social frente a las contingencias de la vida.

Nosotros estamos exigiendo 3 cosas, primero, que se aumenten las pensiones mínima y el aumento general de acuerdo a la sentencia del TC, una cosa es la ley de “modernización” de la seguridad social y otra cosa es el aumento de pensiones, hay leyes, hay normas que debe cumplir el Estado y no puede escudarse en esta ley contraria a los intereses de los jubilados.

Leer también: