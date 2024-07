¡PCM adelanta cronograma para devolución de Fonavi!

DIRIGENTES FONAVISTAS EN SESIÓN DE COMISIÓN AD HOC DERROTARON PROPUESTA DE PAGAR A FINES DE AGOSTO

En sesión 19 de la Comisión Ad Hoc, que se realizó el día 16 de julio, luego de un extenso debate en el que los representantes de los fonavistas sustentaron su disconformidad contra el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES presentada por la PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, a través de su oficina PROYECTO ESPECIAL SECRETARÍA TÉCNICA que proponía que a partir de la tercera semana de agosto estimar, elaborar, revisar, aprobar el Padrón con Aportes Monetarios y recién a partir de la quinta semana del referido mes, coordinar con el Banco de la Nación para preparar e iniciar el pago efectivo al Padrón del segundo reintegro para los mayores de 75 años en condición de vivos.

Lo que más generó rechazo es que la Secretaria Técnica recién a partir de la tercera, cuarta y quinta semana del mes julio, según su cronograma, estaba construyendo el Padrón con APORTES MONETARIOS Y/O PERIODOS, cuando el corte para su elaboración ocurrió el 20 de mayo de 2024.

Esta situación perjudicaría no solamente a los fonavistas que serán programados en este segundo grupo de pago de reintegro sino también retrasaría la programación y pago de los siguientes grupos de reintegro y a los nuevos grupos de pago para fonavistas que a la fecha no se les ha devuelto sus aportaciones actualizadas.

Al final del debate, la Secretaria Técnica se comprometió hacer los ajustes necesarios en su cronograma, adelantando y efectuando en forma simultánea los procesos que fueron programados para la cuarta y quinta semana de agosto: la aprobación de la Resolución Administrativa del 2do Grupo de Pago, la transferencia de dinero al Banco de la Nación e inicio del pago del 2do Grupo de Pago de Reintegros.

PAGO HA SIDO A CUENTA DE APORTACIONES ACTUALIZADAS

La representación Fonavista, advierte que esta devolución comprende, por el momento, solamente las aportaciones del trabajador y convoca a los fonavistas a unirse en la lucha por la devolución de los aportes que efectuaron sus empleadores al Fonavi de cada uno de nosotros, porque ambas aportaciones son de carácter privado y su propiedad corresponde a los trabajadores. Si bien, el Tribunal Constitucional ha determinado que las aportaciones del empleador no se devuelven por un tema presupuestario, eso no significa que haya autorizado al Estado a quedarse con esas aportaciones porque son de carácter privado y no público.

Por otro lado, entre los años 2015 y 2019 un millón ochenticuatro mil quinientos noventa y cinco fonavistas que hoy conforman el Padrón del reintegro, recibieron un dinero, que, hoy, por efectos de las Leyes 31173 y 31928, se considera un ADELANTO A CUENTA DEL TOTAL DE LAS APORTACIONES ACTUALIZADAS, entonces, como las referidas Leyes, incluida la Ley 29625, establecen que las aportaciones se deben actualizar con la Tasa de Interés Legal Efectiva, la Comision ha procedido a actualizar el mencionado pago, en consecuencia lo que se está reintegrando es el valor de la actualización en dinero del pago recibido entre el 2015 y 2019.

Asimismo, la representación Fonavista, con respecto a los 340 mil fonavistas que el 2015 fueron excluidos por disposición de la Ley 30114, por supuestamente haberse beneficiado con recursos del Fonavi, con créditos de la Mutuales de Vivienda, Banco de Materiales, conexiones domiciliarias de saneamiento y electrificación, están siendo evaluados e incorporados al Padrón de la Ley 29265, en función al criterio establecido por el Tribunal Constitucional que establece que se debe definir como ‘fonavista beneficiado con recursos del Fonavi’ a aquella persona que recibió recursos del Fonavi BAJO ALGUNA FORMA DE DEVOLUCIÓN lo que en su momento era imposible porque la devolución del Fonavi recién se dio a partir de la Ley 29625 del 08 de diciembre del 2010, en tal razón TODOS LOS FONAVISTAS QUE FUERON EXCLUIDOS serán incorporados, previa evaluación, al padrón de la devolución de nuestro dinero del Fonavi.

