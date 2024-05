Aumentos en forma bimensual a jubilados

FEJUP Y ESPECIALISTAS EN MATERIA SOCIAL ALISTAN PROPUESTA

Dentro de las diversas propuestas que se vienen trabajando en busca de favorecer a los miles de jubilados, ya se ha llegado a un consenso en que se ha determinado que aspirar a montos altos en los ansiados incrementos, no es viable por la disposición de la caja fiscal, por lo que dirigentes cesantes, junto a especialistas en materia social, tienen una pauta de pequeños montos que van desde los 37 soles hasta los 70 soles prorrateados en un periodo de 60 días para que puedan ser aplicables, así como los pagos de Fonavi, la AFP y la CTS acaban de ser aprobados.

Según Eleodoro Dávila, del Frente de Jubilados del Perú (FEJUP), son concientes que la pasada negación de la aplicación del aumento progresivo de las pensiones por parte de la jueza Malbina Saldaña ha significado un duro revés para sus aspiraciones gremiales, también existe la predisposición de diversos congresistas que han hecho oídos a sus justos pedidos y con ellos se encuentran dialogando para poder unir criterios y presentar una propuesta que sea debatida en las comisiones de economía y la de presupuesto para que luego sea derivada al Pleno para su exposición, discusión y posterior aprobación.

‘No vamos a dejar de insistir en algo que es justo, son años que solo hemos recibido un aumento equivalente a un sol diario y no pretendemos montos altos que el estado no pueda asumir, así que entre 37 a 70 soles nos parece que si bien es algo mínimo y no Lo que quisiéramos en verdad, al menos puede representar el comienzo de algo positivo para nosotros. Ya salió la AFP, la CTS, el Fonavi y nos toca a nosotros. Felizmente andamos bien encaminados con congresistas que nos vienen colaborando, hay algunos que sí tienen conciencia social y van a plantear un crédito suplementario. Por ellos, seguimos trabajando’, acotó.

Pensión hoy: Junio: Agosto:

S/ 367 S/ 405 S/ 442

S/ 419 S/ 448 S/ 487

S/ 502 S/ 551 S/ 593

S/ 616 S/ 667 S/ 706

S/ 709 S/758 S/ 794

S/ 761 S/ 802 S/ 853

S/ 783 S/ 829 S/ 853