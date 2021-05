Paula no quiere saber nada de Stephanie y Sheyla

La modelo estuvo de invitada en el programa “América hoy” y no dudó en referirse de sus ex’s amigas Stephanie Valenzuela y Sheyla Rojas, quienes se alejaron de Paula Manzanal tras no respetar los “códigos” de amigas.

A pesar que Tefi Valenzuela es la madrina del hijo de Paula, ya no existe ningún tipo de comunicación, esto tras oficializar que está con el ex saliente de la modelo, lo mismo pasó con Sheyla Rojas,quien tuvo conversaciones “hot” con un empresario francés, ex pareja de Manzanal.

“Ya les dije a las dos lo que tenía que decirles. Espero no crúzamelas”, expresó tajantemente, dejando en shock a todas las conductoras de “América Hoy”.

Recordemos que Paula Manzanal generó polémica el pasado fin de semana tras sellar con un beso su presentación con Fabio Agostini en “El artista del año”.