Belén se derrite por millonario árabe

Belén Estévez negó conocer al millonario Yaqoon Mubarak, pero aseguró que admira su labor de ayudar a la gente. Como se sabe, la conductora radial fue relacionada con el árabe por comentar emoticones de corazones en su red social: “No lo conozco, no sé. Es super guapo, claro que sí. La labor que él hace enamoraría a cualquier mujer, a mí me encanta ayudar, tenemos eso en común”.

Asimismo, la bailarina contó que eliminó la publicación porque no le daban atención al mensaje que él puso primero: “Se estaba empañando la labor que él hace y me parecía que no tenía nada que ver”.