Patricio Parodi indignado por vídeo del interior de su casa

Tomará acciones legales contra Amor y Fuego por invadir su privacidad con vídeo de la celebración de su cumpleaños.

El lunes 18 de octubre, Amor y Fuego, presentó imágenes desde el interior de la casa de Patricio Parodi, que realizó una fiesta por su cumpleaños número 28. El guerrero se mostro indignado porque el programa invadió la privacidad de su hogar.

En el contenido exclusivo de Willax Televisión mostró como Parodi festejaba con sus amigos y participantes de Esto es Guerra. Además, en las imágenes se logra ver el baile del cumpleañero junto a una muchacha con la que estaba abrazado.

Luego de ver las imágenes, el guerrero declaró y mostró su desacuerdo en el programa América Espectáculos, hacia las imágenes del popular programa de Peluchín y Gigi, ya que consideró que se vulneró su derecho a la privacidad.

“Me molesta mucho. Entiendo que sea una figura pública, pero hay límites, límites que no se deben pasar. Entrar a filmar desde afuera de mi casa, el espacio privado, está mal. Estoy averiguando con el abogado de la empresa de mi familia, sé que es un tema penal” ,advirtió.

“Hay que respetar la propiedad privada. Así como pueden grabar mi sala, mañana pueden grabar mi cuarto. Por más que periodista que sean, se dicen llamar periodistas, uno cuando estudia sabe cuáles son los límites. Esas imágenes están desde muy lejos, hay líneas que no se deben pasar”, agregó.

Las tomas no son claras, pero se especuló que la misteriosa mujer seria la “influencer” Luciana Fuster, con la que se han creado rumores de un supuesto romance. Así mismo, el programa indicó que en un momento ambos se besaron, sin pensar en la reacción del guerrero ante las declaraciones.

“Siempre jugando con el morbo. Yo soy de las personas si no sé no opina, no comenta, que la gente hable o genere titulares. No se ve nada, no hay ningún beso, no hay nada. Es mi cumpleaños. Así como puedo bailar con una amiga, puedo bailar con tres o cinco amigas”, expresó.

Recordemos que el guerrero termino, hace algunos meses con la actriz, Flavia Laos, luego de casi tres años de relación. Los mediáticos jóvenes mostraban su relación por redes sociales, por lo que fue fácil para sus fans darse cuenta de su separación.