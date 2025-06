Patricia Benavides llegó al Ministerio Público para retomar su cargo

El último viernes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) revocó la destitución impuesta a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas y dispuso su restitución en el cargo.

La destituida fiscal de la Nación Patricia Benavides ingresó a la sede del Ministerio Público, ubicada en la cuadra cinco de la avenida Abancay, luego de que la Junta Nacional de Justicia ordenara su restitución en el cargo.

Tal como adelantó su abogado, Humberto Abanto, Benavides se hizo presente en la sede fiscal. No obstante, no realizó declaraciones a la hora de ingresar al local. La Junta de Fiscales Supremos no ha recibido ninguna notificación por parte de la Junta Nacional de Justicial, lo que explicaría que todavía no se haya pronunciado.

Tras ello, fuentes de Fiscalía indicaron que la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público no logró sesionar, debido al ingreso de Benavides. La Fiscalía de Turno de Prevención del Delito y la Unidad de Flagrancia Delictiva de Lima Centro se encuentra en el piso 9 del local para evitar que se produzcan delitos o verificar la ocurrencia de algún hecho delictivo.

En tanto, el Ministerio Público informó que Patricia Benavides ingresó a la sede principal de la institución «sin previamente registrar su ingreso en el módulo de seguridad». Asimismo, indicó que «Benavides Vargas tampoco solicitó una audiencia con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, a fin de que sea atendida para sostener algún diálogo».

A través de un oficio, Benavides solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que se abstenga de realizar actos propios de su cargo, ya que, de lo contrario, estaría incurriendo en un ilícito penal.