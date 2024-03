Partidos del fútbol mundial hoy, sábado 16 de marzo

Horarios y canales de TV para ver la Liga 1, LaLiga y MLS en vivo.

No te pierdas la programación de los partidos de hoy, los horarios y los canales de televisión donde podrás seguir la transmisión minuto a minuto. El encuentro entre ADT y UTC por la Liga 1 y enfrentamientos por la liga española se presenta como los platos fuertes del día. Toda la información relevante de las competiciones de fútbol mundial está a tu alcance aquí.

Partidos programados para el día de hoy

Los enfrentamientos de hoy en la Liga 1 Te Apuesto en Perú están programados para las 3:00 p.m., con ADT de Tarma versus UTC de Cajamarca por la Fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1. Podrás disfrutar de este encuentro a través de transmisiones como Liga 1 Max y Liga 1 Play.

Por otro lado, en LaLiga EA Sports de España, a las 3:00 p.m., Athletic Club se enfrentará a Alavés, con la transmisión a cargo de D Sports y DGO.

En la Serie A de Italia, a las 2:45 p.m., se disputará el partido entre Frosinone y Lazio, accesible a través de Star+.

La Ligue 1 de Francia también presenta su acción a las 3:00 p.m., con el enfrentamiento entre Lens y Niza, con transmisión en Star+.

En la Copa de la Liga Argentina, San Lorenzo jugará contra Sarmiento a las 3:00 p.m., seguido por Racing Club contra Defensa y Justicia a las 5:15 p.m. Más tarde, a las 7:30 p.m., Vélez Sarsfield se medirá contra Instituto, y Atlético Tucumán contra Independiente Rivadavia. Estos últimos partidos estarán disponibles en plataformas como Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Por otro parte, en la MLS de Estados Unidos y Canadá, se llevarán a cabo múltiples encuentros: Seattle Sounders vs. Colorado Rapids a las 2:30 p.m., Columbus Crew vs. New York RB y New York City vs. Toronto FC a las 6:30 p.m., FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps, Houston Dynamo vs. Portland Timbers, Sporting KC vs. San José Earthquakes, Minnesota United vs. LA FC, Nashville SC vs. Charlotte FC, y Austin FC vs. Philadelphia Union, todos a las 7:30 p.m. Finalmente, a las 9:30 p.m., Los Angeles Galaxy se enfrentará a St. Louis SC. Todos estos partidos serán transmitidos a través de MLS Season Pass.

