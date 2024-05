Christian Domínguez acusado de estafa

Christian Domínguez, por su parte, niega acusaciones en su contra

Christian Domínguez se encuentra envuelto en una controversia relacionada con su vida profesional, ya que una empresaria lo acusa de haberla estafado con la franquicia de su chifa ‘Tusan Wok’. Maritza Loza, dueña de la empresa, reveló en ‘Magaly TV: La Firme’ que el cantante y su socio le ofrecieron la franquicia como un negocio rentable, prometiéndole ganancias mensuales de hasta 30 mil soles.

Inicialmente, se acordó una inversión de 70 mil soles para la instalación del local, pero Loza terminó gastando 300 mil soles, obtenidos a través de préstamos de familiares y bancos.

A pesar de los esfuerzos, el chifa tuvo que cerrar apenas tres meses después de su inauguración el 29 de diciembre del 2023, debido a que el negocio no funcionó como se esperaba.

“Si no tuviera a mi hijita o a mi esposo, me moriría, me suicidaría creo, pero no puedo. Me siento estafada”, confesó la dueña.

Christian Domínguez incumple palabra

Loza acusa a Domínguez de no haberla asesorado adecuadamente, de no cumplir con la publicidad prometida y de haberse ausentado después de la inauguración. La situación la ha llevado al borde de la ruina, e incluso ha expresado pensamientos suicidas debido a las pérdidas económicas.

Por su parte, Christian Domínguez afirma que hubo un incumplimiento de contrato por parte de Loza y que el local se inauguró a pesar de no haber recibido el pago correspondiente.