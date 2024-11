Paolo Guerrero: Jorge Fossati justifica convocatoria del ‘Depredador’

El DT de la ‘Blanquirroja’ destacó la continuidad del ‘Depredador’ en el torneo local

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, justificó su decisión de convocar a Paolo Guerrero, de 40 años, para los próximos partidos de la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias al Mundial 2026. Fossati explicó que el delantero se encuentra en plena vigencia y en condiciones de regresar a la selección.

Ante las críticas por la convocatoria de Guerrero, Fossati aclaró que ha observado una evolución positiva en su desempeño y estado físico. «Lo he visto progresar cumpliendo con algunas etapas. Paolo no tuvo una temporada normal, no realizó pretemporada y ha jugado una cantidad de partidos reducida, pero ha superado esos obstáculos», señaló el técnico en una conferencia de prensa.

Paolo Guerrero ha vuelto

El entrenador destacó que el presente de Guerrero en Alianza Lima le ha dado la continuidad necesaria para regresar al equipo nacional. Desde que se unió al club limeño, el delantero ha mostrado un buen rendimiento, marcando cuatro goles en el Torneo Clausura. Este cambio, según Fossati, ha sido clave en su decisión de convocarlo.

«Después de la Copa América, Paolo tuvo algunas dificultades, pero con su nuevo equipo ha logrado estabilidad y continuidad. Este proceso lo hemos estado evaluando desde septiembre, octubre, y consideramos que está en condiciones de aportar a la selección», indicó Fossati.