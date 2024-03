Pamela Franco elevó el precio de sus shows en provincia

La cantante puso estrictas condiciones para compartir escenario con Christian Domínguez

En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 25 de marzo, Magaly Medina presentó un nuevo informe donde uno de sus reporteros se infiltró en un evento musical llevado a cabo en Ayacucho. Durante este espectáculo, se observó la presencia de la expareja conformada por Pamela Franco y Christian Domínguez en el mismo escenario.

A pesar de coincidir en el escenario, los organizadores del evento revelaron que la cantante de cumbia y el exconductor de ‘América Hoy’ no se encontraron ni en el escenario ni en los camerinos. Además, se destacaron las estrictas condiciones impuestas por Franco para participar en el evento junto a su ex pareja.

El evento, realizado en el ‘Complejo Ingenieros’ de Huamanga, reunió a reconocidas orquestas para celebrar el inicio de la Semana Santa en la región. Entre las agrupaciones destacadas estaban la ‘Gran Orquesta Internacional’, liderada por Christian Domínguez, y la banda de cumbia de Pamela Franco.

Según informó Magaly Medina, la cantante y su orquesta exigieron un pago de 30 mil soles por su participación en el evento, una suma significativamente mayor a la que solían cobrar antes del escándalo de infidelidad que involucró a la pareja, cuando solían cobrar 1500 soles.

Además, los organizadores tenían inicialmente la idea de juntar a ambos artistas en el mismo evento, pero debido a las condiciones establecidas por Franco, esto no fue posible. También se destacó que Franco esperó veinte minutos después de que la Orquesta de Christian Domínguez se retirara del escenario para subir al mismo. Ninguno de los involucrados quiso responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre esta situación.

“Ella pidió no cruzarse con Domínguez, no compartir el mismo hotel y no estar en un mismo escenario al mismo tiempo”, reveló la presentadora Magaly Medina.

Pamela Franco no olvida infidelidad de Christian Domínguez

Por otro lado, en una aparición en ‘El Reventonazo de la Chola’, Pamela Franco llegó sola para hablar de la situación que enfrenta después de la infidelidad de Christian Domínguez. Al recordar la última vez que visitó el set junto a él, la cantante mostró su vulnerabilidad al hablar de su vida personal.

Al verla llorar, Ernesto Pimentel arremetió contra el cantante de cumbia, destacando la deslealtad de Domínguez y el daño causado a la familia.

Leer también: