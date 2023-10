Pago a cuenta inicia con fonavistas acreditados

DEVOLUCIÓN DE APORTES PRIORIZA LOS QUE TIENEN DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA

El presidente fonavista y miembro de la comisión ad hoc encargada de la devolución de aportes, Luis Luzuriaga Gabribotto, reiteró que aquellos fonavistas mayores de más de 70 años de edad y lo que no han recibido ningún adelanto en las primeras 19 listas serán los primeros en recibir su adelanto de aportes para lo cual deben actualizar su información, presentando sus papeles de acuerdo al trabajo desempeñado en el sector público o privado donde figuren los descuentos hechos al Fonavi.

“Hay una metodología existente ya, no hay que crear fórmulas nuevas ni engañar al fonavista. Vamos a cobrar al estado que es el principal deudor del Fonavi al haber utilizado los fondos para otras cosas como agua, desague, etc., ha generado que ellos nos tengan una deuda que debe ser incluida cada año en el Presupuesto Anual e ir pagándola sin generar un gasto grande y con ese dinero, ir devolviendo a los fonavistas sus justos reclamos, porque no pueden seguir esperando e ir quedando en el camino porque hay muchos que hasta bordean los 80 años y no han visto nada de su plata. El estado tiene un plazo de ocho años para cumplir con nosotros y durante ese lapso, mientras ellos van pagando, nosotros vamos devolviendo. Todo, con un orden en el que la prioridad será para aquellos fonavistas de mayor edad”, detalló.

“Los que tengan 90, 85, 80, 75, 70 años cobrarán en menos cuotas y primero, depende de lo que vayamos cobrando. Hay un millón que han cobrado, pero quedan aún 800 mil pendientes de ver su plata y a ellos debemos apuntar, a que lo logren rápido”, acotó.

La comisión ad hoc encargada de la devolución de los aportes hechos al fenecido fondo, sostuvo que, dentro del plan operativo, se encuentra contemplada la notificación domiciliaria del Cerad que contendrá los montos exactos que cada exaportante tenga en su cuenta individual.

Según señaló, ese es el documento que contiene el detalle de las remuneraciones y aportaciones del trabajador, efectuadas al Fonavi entre el 01 de enero de 1980 y el 31 de agosto de 1998.

“Esta relación detallada de las aportaciones nos va a permitir efectuar un proceso de actualización y liquidación para determinar, a cada fonavista, el valor total actualizado que será reconocido por la nueva Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625, mediante el Cerad que será notificado y entregado en el domicilio de cada fonavista que esté debidamente identificado, acreditado y con su respectiva cuenta individual”, adelantaron.

Leer también [AFP: Proponen que comisiones sea por resultados]

VALIDA TUS APORTES SEGÚN TU TRABAJO

“La organización de la información de los aportes es a partir de lo informado por empleadores e instituciones mediante: a) la validación o corroboración de la información relativa a su historial laboral remitido a la Comisión Ad Hoc mediante el Formulario N° 1 que se presentaba en el Banco de la Nación o en forma virtual a través de la página web de la Secretaria Técnica Fonavi y b) la obligación de los empleadores de identificar sus aportaciones y las de sus respectivos trabajadores mediante el Formulario N° 2 para la conformación de la Cuenta Individual”, explicó.

“Entonces, el primer paso es armar la cuenta individual para lo cual el fonavista, según sea su régimen privado o público deberá procurarse reunir los siguientes documentos: trabajadores del sector público: certificados de trabajo del periodo laborado durante la vigencia del Fonavi, Acreditación Anticipada de Aportaciones emitida por la ONP, válido para los que están en la AFP, los pensionistas de la 19990, (por jubilación o pensión de viudez o invalidez, etc.) la resolución de otorgamiento de pensión adjuntando el cuadro resumen de aportaciones, esto es válido también para los que hicieron su trámite ante la ONP y no obtuvieron su pensión, para los pescadores su Resolución de la Ley 30003 además de su constancia de años contributivos y récord de producción”, detalló.

“Para los trabajadores fonavistas del sector privado, es más sencillo porque el estado tiene en su poder los libros de planillas, en tal razón deben procurarse adjuntar su resolución de cese y/o informe escalafonario, asimismo la constancia detallada de pago de remuneraciones y aportes al Fonavi desde el 01 de enero de 1980 al 31 de agosto de 1998, así como la resolución de retiro (policías y militares)”, apuntó.

Si deseas mayor información, acudir al jirón Rufino Torrico N° 889 Oficina 210. Para fonavistas de provincias, escribir al correo [email protected].

Leer también: