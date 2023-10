‘Aumento de pensión a S/ 1025 puede ir en el Presupuesto 2024’

DEYSI CASTILLO, DE CODAPE, INSTA AL CONGRESO A INCLUIR NUEVO PROYECTO DE LEY PENSIONARIO

Por: Pablo Boggiano

En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República se inició el debate para el incremento de las pensiones en el régimen DL. 19990 y se estima un importe de acuerdo a una RMV (S/ 1025). Ante ello, El Men charló con la doctora Deysi Castillo, presidenta de la Asociación Coordinadora de Defensa de los Afiliados y Pensionistas del Sistema Previsional Peruano-Codape, quien pidió al Congreso acelerar el trámite y que este aumento se programe en el Presupuesto Nacional de la República para el 2024.

-Se vio en la Comisión de Trabajo el P.L 5242/2022, del congresista Silvio Gutiérrez que determina el importe mínimo de la pensión para los jubilados de la ley 19990.

Ha habido intervenciones de algunos congresistas indicando que el Legislativo no puede crear gasto. Sabemos que, si es cierto que no puede crear gasto, que no se puede modificar el presupuesto, pero, ahora que se va aprobar es el único momento en que el Congreso tiene la facultad para modificar este proyecto de ley.

Ya el Tribunal Constitucional en algunas sentencias ha señalado que, sí se puede, pero ahora en la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2024. Al momento de la aprobación y ahí sí se puede modificar el presupuesto, se puede considerar una remuneración mínima vital, en mi opinión considero tiene que ser progresivo. En tanto, este proyecto de ley va a ingresar a un debate y se va acumular con lo que es la reforma del sistema de pensiones, el proyecto de reforma no incluye otros incrementos, no es específico.

– ¿Estaba proyectado que la pensión uniforme en la 19990 sea S/ 1.025?

Claro, hay otros proyectos de ley, incluso, el 391 de la congresista Agüero, que estaba considerando el incremento gradual y progresivo de las pensiones, ya tiene un dictamen favorable, está en el limbo ese proyecto de ley, Ya paso la comisión de trabajo, tiene que ser agendado en el pleno, todos esos proyectos han sido llevado al grupo de pensiones que están estancados, ahora hay bastante presión sobre tema del incremento de las pensiones.

Le puede interesar [Juzgado ratifica cárcel para Vladimir Cerrón]

¿Cuánto es lo mínimo que cobra un pensionista de la 19990?

Son 250 soles, mínimo, incluso nos llegaron versiones que la misma ONP había propuesto que el incremento sea, las pensiones de 250 a 350, la de 350 debería de subir a 500 soles, incluso mencionaron el tope, el tope que es hoy día de S/893 soles deberían incrementarse a S/1,025 soles, ahí quien decide es el Ministerio de Economía.

-Eso contrayendo al proyecto de ley que dice que en caso de la 19990 el tope es S/ 1,025…

El tope tiene que incrementarse, que va a pasar si dicen que van a incrementarse las pensiones en 100 soles, la pensión mínima se va a 600 y que va a pasar con el que gana por ejemplo 700 soles, no va a recibir incremento, estamos planteando que haya una bonificación mensual de 200 soles para todos los pensionistas, el grupo de pensiones del Congreso ya ha coordinado esto con el Ministerio de Economía.

-¿Por qué esos proyectos de ley que favorecen a los pensionistas se han ido dilatando, se ha ido postergando?

Por falta de voluntad política, ellos lo que quieren hacer prácticamente es presionar al Congreso de la República.

‘NO AL PERRO MUERTO EN LA DEUDA SOCIAL’

-Existe una deuda social que tiene el estado con el fondo de pensiones…

El estado cuando hizo el traslado del IPSS (Instituto Peruano de Seguridad Social) hacia la ONP no ha trasladado todos los fondos. Se ha comprometido, ha reconocido una deuda equivalente en dólares; sin embargo, no se ha pagado en su totalidad, lo que nos han transferido es solamente son los pensionistas de la 20530 más su ahorro no ha sido trasladado al Fondo Consolidado.

-¿De cuánto dinero se trata?

La cuestión es que, a la fecha, ha crecido la deuda a 60 mil millones de dólares, ellos saben que esa deuda es impagable, no saben qué hacer con esa deuda. Hay que generar un programa de financiamiento de esa deuda para que se pueda pagar, no puede haber una reforma si no se considera la deuda social que tiene el estado con el fondo de pensiones, no se puede permitir el borrón y cuenta nueva, la política del perro muerto, eso no puede pasar.