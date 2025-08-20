Frustran robo de millonario diamante rosa en Dubai

El diamante rosa está clasificado como ‘Fancy Intense‘ y pesa 21,25 quilates, certificado por un prestigioso instituto gemológico y con una pureza única, con tan solo un 0,01 % de posibilidades de encontrar otro igual.

La Policía de Dubái recuperó un raro diamante rosa valorado en 25 millones de dólares después de frustrar el robo de una banda criminal que buscaba sacarlo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), informaron fuentes oficiales.

«Utilizando tecnología avanzada, los equipos de la Policía de Dubái identificaron a los tres sospechosos, todos de nacionalidad asiática, rastrearon su ubicación y los arrestaron, asegurándose de que el diamante se recuperara de forma segura antes de que pudiera ser sacado del país de contrabando en un pequeño refrigerador con destino a Asia«, indicó la Policía, que ha llamado a esta operación ‘Diamante Rosa’.

¿Cómo se realizó el robo?

El plan de los delincuentes fue el de identificar al propietario del diamante, que era un joyero, y hacerle creer que un comprador adinerado estaba interesado en adquirirlo.

Para ello, los sospechosos se hicieron pasar por personas adineradas alquilando coches de lujo y organizando reuniones en hoteles de lujo, hasta que finalmente convencieron al comerciante de que sacara el diamante de su tienda segura, lo que les permitió robarlo, según el cuerpo armado.