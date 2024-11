Óscar Vera Gargurevich asume gerencia general de Petroperú

Petroperú designa a Óscar Vera Gargurevich, exministro de Energía y Minas, como su nuevo gerente general, completando su directorio tras una prolongada espera.



Esta tarde se anunció oficialmente la designación de Óscar Vera Gargurevich, exministro de Energía y Minas, como gerente general de Petroperú. La estatal de hidrocarburos llevaba cerca de dos meses sin un directorio completo, situación que generaba incertidumbre en el sector.

Hace apenas una semana, Alejandro Narváez fue elegido presidente del directorio de Petroperú, consolidando finalmente la alta dirección de la entidad. La Junta General de Accionistas lo nombró el 7 de noviembre de 2024, y asumirá el cargo el 8 de noviembre como director independiente.

Perfil de Óscar Vera Gargurevich

Óscar Vera Gargurevich, nuevo gerente general de Petroperú, es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional de Trujillo y posee un MBA de The University of Calgary, con una maestría en Administración de Negocios Globales y Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 40 años de experiencia en el sector petrolero, habiendo ocupado posiciones estratégicas en las refinerías de Talara, Conchán e Iquitos, así como en el Oleoducto Nor Peruano. Entre 2021 y 2022 fue representante titular en el directorio de Petroperú y trabajó en la puesta en marcha de la Nueva Refinería de Talara. Además, entre diciembre de 2022 y febrero de 2024, fue ministro de Energía y Minas.