Omar Chehade se compromete a cumplir los 23 compromisos aprobados con respeto y transparencia

En las últimas semanas, diversas empresas encuestadoras como CPI, IPSOS, CIT e IDICE que han sido publicadas y difundidas por diversos medios de comunicación, han coincidido que la candidatura de Omar Chehade se encuentra en crecimiento habiendo aumentado en un 100% su intención de voto. Señalan, que en quince (15) de los distritos populosos de Lima los candidatos de APP encabezan la intención de voto y que eso es una de las razones por las cuales la candidatura del doctor Omar Chehade se encuentra en franco crecimiento. En algunas encuestadoras se encuentra en alza en el cuarto lugar y en otras se encuentra en el tercer lugar.

OMAR CHEHADE CANDIDATO PARA LA ALCALDÍA DE LIMA METROPOLITANA ES LA GRAN SORPRESA EN LA CAMPAÑA DE ERM2022

El candidato por la alcaldía de Lima metropolita, asistió a la ceremonia de suscripción del Pacto Ético Electoral (PEE), evento al que asisten los candidatos de las diferentes organizaciones políticas que participan en las ERM2022 y los representantes que tienen un cargo directivo en los partidos políticos con mayor alcance a nivel nacional y que están inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE; dicho documento contempla 23 compromisos aprobados por cada agrupación política y se refieren al respeto mutuo entre los candidatos, transparencia, prácticas democráticas.

Omar Chehade, al respecto de los compromisos asumidos, declaró “Defender la democracia y Estado de Derecho. Es un compromiso voluntario, sí, y se debe cumplir para que sea una campaña limpia por respeto a los ciudadanos. Los candidatos que no han asistido es porque no saben asumir su responsabilidad y porque se han dedicado a una guerra sucia de atacarse entre ellos es un mal ejemplo para la política. Quiero resaltar mi profundo agradecimiento a los vecinos de Lima porque están escuchando el mensaje de nuestras propuestas que no son promesas, es un plan integrado que lo ejecutaremos desde el primer día que asumamos el cargo”.

La lucha de Chehade, es derrotar las causas sociales de la inseguridad ciudadana, formalizar el comercio ambulatorio, generar empleo y trabajo, repotenciar los programas de salud, alimentación y nutrición, optimizar el transporte público, destrabar la burocracia y una verdadera gestión de obras y de los recursos hídricos.