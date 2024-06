Oliver Sonne habla de cómo fue su relación con Juan Reynoso

Oliver Sonne sorprendió cuando habló de cómo fue su relación con Juan Reynoso en la selección peruana. El jugador no sumó minutos con el ‘Cabezón’.

Oliver Sonne se ilusiona con la Copa América 2024 tras ser convocado por Jorge Fossati para los amistosos de junio contra Paraguay y El Salvador. Después de sumar minutos en los partidos de marzo, el danés-peruano se mostró entusiasmado por afrontar este reto deportivo.

Desde Dinamarca, Oliver Sonne protagonizó una entrevista con un medio peruano. Entre las preguntas realizadas, le consultaron por su relación con Juan Reynoso cuando este era entrenador de la selección peruana.

“Él era un buen tipo, me dio la oportunidad de ir a Perú para ver qué chances había para jugadores con sangre extranjera, pero también con la peruana. Él fue el que me abrió las puertas y por eso le tengo máximo respeto”, señaló Oliver Sonne respecto a su primera relación con un DT de Perú.

“La decisión que tomó de que yo no jugara no fue por maleducado o grosero, creo que fue para protegerme un poco. Había mucha expectativa, era otra cultura y yo no entendía el idioma. Esos partidos por Eliminatorias eran muy importantes, creo que buscó protegerme y no lanzarme ahí solo para jugar. No estoy molesto de ninguna manera”, agregó el futbolista del Silkeborg IF.

¿Cómo fue la relación de Reynoso con Oliver Sonne?

Juan Reynoso fue el entrenador que decidió apostar por Oliver Sonne en la selección peruana. A pesar de las expectativas por verlo en el ‘césped’, el estratega no tomaba en cuenta al jugador de 23 años.

Esto causó polémica. Algunos hinchas indicaban que el estratega estaba “maltratando” al jugador y si no sumaba minutos oficiales con Perú, podría aceptar la alternativa de defender a la selección de Dinamarca.

“Era parte del plan. Hablé con el seleccionador nacional antes de ir allí y para mí era importante sentir y ver todo porque era un cambio cultural”, indicó Sonne a Bold cuando le preguntaron por qué Reynoso no le ponía en lista.

¿Cuánto vale Oliver Sonne?

Tras su gran campaña con Silkeborg IF, Oliver Sonne tiene un valor en el mercado de 1.2 millones de euros y podría seguir ascendiendo en su cotización en el mundo del fútbol. De hecho, se especula que el jugador pueda ir a un mejor club en Europa.

