Municipalidad de Rímac en quiebra a falta de S/100 millones

Municipio de Rímac corre peligro financiero por culpa de sus vecinos, según lo informó el alcalde Néstor De La Rosa. La municipalidad necesita un ‘salvavidas’ económico.

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, informó que el distrito podría declararse en quiebra por falta de presupuesto. Según De la Rosa, la jurisdicción necesitaría una transferencia temporal de alrededor de S/100 millones como “salvavidas”. Actualmente, la Municipalidad del Rímac recauda un presupuesto anual de S/30 millones, pero debe cubrir una planilla de cerca de S/34 millones.

“Tenemos una pérdida de seis a ocho millones al año. Debemos siete millones en limpieza pública, es calamitoso lo que pasamos”, aseguró el burgomaestre. Añadió que se está reduciendo personal municipal, incluyendo el área de Serenazgo, debido a la falta de pago de tributos por parte de los vecinos: “De 10 vecinos, et tributan dos”, precisó.

¿Por qué Rímac no tiene presupuesto?

El alcalde De La Rosa explicó que la carencia presupuestal se debe a la mala distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Aseguró que se destinan montos a municipios que no lo necesitan, como Surco, Miraflores y San Isidro. “Para los distritos que no tienen recaudación, el Gobierno apoya. A Rímac le llega un FONCOMUN de 10 millones y me retiene el 20% por deuda histórica y de décadas anteriores”, afirmó.

Además, De La Rosa precisó que el presupuesto es insuficiente para ejecutar obras en una jurisdicción con más de 250.000 habitantes. En materia de seguridad ciudadana, solo reciben S/154.000, mientras que otros distritos, como Comas, reciben fondos millonarios: “Es una discriminación presupuestaria”.

