¿Juan Manuel Vargas y ‘Cuto’ Guadalupe se fueron a las manos?

Durante un partido de la Futmax League, el ‘Loco’ y el ‘Cuto’ tuvieron un tenso intercambio de palabras que se viralizó.

El año pasado, ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Loco’ Vargas rompieron su amistad por unos comentarios racistas del exlateral izquierdo; sin embargo, meses después se reconciliaron. Pese a que volvieron a hablarse, un partido de fútbol casi provoca una nueva pelea entre ellos. En un video publicado en redes sociales, se observa cómo ambos exjugadores de Universitario casi terminan golpeándose por una polémica durante un cotejo de la Futmax League.

Resulta que el último fin de semana, los clubes de ambos, ‘Locos por el fútbol’ y ‘La fe del Cuto FC’, se enfrentaron en el torneo que organiza y promueve el defensor Carlos Zambrano. Luego de que el equipo del ‘Loco’ marcara el primer gol, minutos después ocurrió una falta que desató el enojo del ‘Cuto’ Guadalupe, quien casi termina por golpear al exjugador de la Fiorentina.

¿Qué pasó entre el ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Loco’ Vargas?

Tras la infracción en el duelo, el campeón con Juan Aurich se fue encima del tumulto que rodeaba al árbitro. El exdefensor fue con el brazo y la pierna en alto, empujando a Juan Manuel Vargas. Si bien el ‘Loco’ se percató, decidió no darle mayor importancia y evitó responder. Incluso, en un momento, impidió que Luis Guadalupe se acercara más al árbitro para evitar cualquier infracción.

Aunque el hecho no pasó a mayores, el material audiovisual se propagó rápidamente por las redes y se hizo viral. Además, el ganador del encuentro fue el equipo ‘Locos por el fútbol’, que goleó 5-3 a ‘La fe del Cuto FC’.

¿Por qué se pelearon ‘Cuto’ Guadalupe y ‘Loco’ Vargas?

En octubre del 2023, durante el programa sabatino de ‘Chibolín’, el ‘Cuto’ fue homenajeado. En el mismo sketch también se presentaron Juan Manuel Vargas, ‘Puchungo’ Yáñez y Waldir Sáenz. Sin embargo, cuando Guadalupe explicaba su historia como empresario en el rubro de la comida, el ‘Loco’ Vargas soltó un comentario despectivo.

“¿Puedes comportarte? No hables así (…). Ha jugado en Italia, papá de cinco hijos y no se comporta como debe (…). No me levanto por respeto a ti (Andrés) y por respeto al público, pero ya es hora de que te comportes como debe ser. Mi mamá y toda mi familia te está mirando, con esto no hay marcha atrás, ‘Loco’, te estoy diciendo, y eres mi compadre espiritual”, dijo en aquella oportunidad.

