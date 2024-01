Ola polar golpea zonas no habituadas al frío

El clima ártico trajo nuevas penurias a buena parte de Estados Unidos, en particular para gente no habituadas a semejante frío en lugares como Memphis, Tennessee, donde se instó a los vecinos a que hirvieran agua y muchos directamente no la tenían después que el congelamiento reventara los caños principales en la ciudad.

El intenso frío siguió a una semana de tormentas que causaron al menos 67 muertes en Estados Unidos, muchas de ellas por hipotermia o accidentes de tráfico. Patrice Bates Thompson, dueño del Four Way Grill de Memphis, dijo que debido a los problemas de agua ha tenido que cerrar durante días su restaurante de comida.

Se rompieron tantas tuberías en Memphis que la presión del agua potable bajó en toda la ciudad. Preocupada por la posible contaminación, la empresa pública Memphis Light, Gas & Water, instó a sus más de 400.000 clientes a hervir el agua para beber mientras las cuadrillas trabajaban para reparar las tuberías.