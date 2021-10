OFTALMOTEC y tu diario El Men te regalan salud

1. Los Términos y Condiciones Especiales y estos Términos y Condiciones Generales constituyen conjuntamente los Términos y Condiciones de la Promoción (“2 CIRUGIAS DE CARNOSIDAD Y LENTES DE SOL CON PROTECION UV). En caso de conflicto entre estos Términos y Condiciones Generales y los Términos y Condiciones Especiales prevalecerán los Términos y Condiciones Especiales. 2. La Promoción está abierta para que participen en ella todas las Personas Incluidas según se especifica en los Términos y Condiciones Especiales (en adelante los “Participantes”). No podrán participar las Personas Excluidas (según se define en los Términos y Condiciones Especiales), los empleados del DIARIO Y DE OFTALMOTEC, sus familias, sus agentes o cualquier tercero directamente relacionado con la gestión de la Promoción. El responsable se reserva todos los derechos para solicitar la información o documentación necesaria para verificar que los Participantes cumplan con todas las condiciones necesarias para ser considerado una Persona Incluida. 3. La promoción es de carácter gratuito no siendo necesaria la compra o pago de importe alguno para la participación. 4. Solo se permite una participación por persona. Sólo las personas físicas son aptas para participar. Las personas residentes de Perú, Hong Kong, así como cualquier otra Persona Excluida, no podrán participar en la Promoción. Sólo se aceptarán las participaciones enviadas a través del método oficial designado para el registro en la Promoción. El responsable no aceptará participaciones que (a) sean generadas automáticamente por ordenador o cualquier otro sistema; (b) sean completadas por terceros o de forma masiva; o (c) sean ilegibles, incompletas, fraudulentas, alteradas, reconstruidas, falsificadas o manipuladas. 5. El responsable se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar al Participante cuya actuación o conducta se contraria al espíritu o la intención de la Promoción o de estos Términos y Condiciones de la Promoción, a su entera discreción. 6. La Fecha de Inicio y la de Finalización para formalizar la participación son las que indican en los Términos y Condiciones Especiales. Las participaciones recibidas después de la hora de Finalización no serán tenidas en cuenta. 7. Los Participantes se comprometen a proporcionar información veraz y precisa. El responsable no tendrá responsabilidad alguna en relación con participaciones perdidas, extraviadas, dañadas, borradas, incompletas, ilegibles o de otro modo imposibles de leer o retrasadas en la entrega, independientemente de la causa, incluyendo, por ejemplo, como resultado de cualquier fallo postal, fallo del equipo técnico, mal funcionamiento de equipos, sistemas, satélite, red, servidor, hardware informático o fallo del software de cualquier tipo. El responsable no acepta responsabilidad alguna por las participaciones que no se hayan completado con éxito debido a un fallo técnica, un fallo del hardware o software del ordenador, un fallo del servidor, de la red o del satélite de cualquier tipo o debido a errores de entrada de datos u omisiones en una participación hecha por los Participantes. Los Participantes aceptan que, en el caso de un problema técnico en el sistema del responsable, las participaciones pueden no estar disponibles temporalmente y, si éstas se han visto afectadas, es posible que los Participantes deban volver a ingresar su información para que su participación sea válida. 8. La prueba de publicación o transmisión no constituye prueba de la participación o recibo por parte del responsable de ninguna solicitud de participación. 9. Un ganador, o varios ganadores, serán elegidos por el método de selección y de acuerdo con los criterios de selección aplicables y en la fecha indicada en los Términos y Condiciones Especiales. 10. El (los) ganador (es) recibirán el (los) premio (s) indicado(s) en los Términos y Condiciones Especiales. 11. El (los) ganador(es) serán notificados a través del método y en la fecha indicada en los Términos y Condiciones Especiales. El responsable puede solicitar más información al ganador para confirmar que es una Persona Incluida y organizar la entrega del premio. 12. En el caso de que un ganador no responda en el plazo indicado en los Términos y Condiciones Especiales, el responsable se reserva el derecho de seleccionar otro ganador y otorgarle el (los) premio(s). 13. El responsable se reserva el derecho de seleccionar premios alternativos de valor equivalente o similar, sin previo aviso si el premio no estuviera disponible por cualquier motivo. 14. El (los) premio(s) se enviarán al (los) ganador(es) por correo o número de teléfono dentro de las 48 horas posteriores a la notificación del (de los) ganador (es), a menos que se especifique lo contrario en los Términos y Condiciones Especiales. 15. El ganador(es) es responsable de proporcionar la información de contacto completa y precisa al responsable, y el responsable quedará eximido de responsabilidad cuando el ganador no haya recibido el (los) premio(s) debido a que proporcionó información de contacto incorrecta o incompleta. 16. El premio no es intercambiable, no es transferible y no se ofrece un pago alternativo en efectivo. 17. La decisión del responsable con respecto a cualquier aspecto de la Promoción es definitiva y vinculante y no se entrará en discusión o negociación alguna al respecto. 18. El nombre y el DNI del ganador se pueden obtener a través de los datos de contacto que se proporcionan en los Términos y Condiciones Especiales, dentro de Las 48 horas de la fecha de notificación al ganador (como se indica en los Términos y Condiciones Especiales). 19. Se considera que los Participantes han aceptado y acuerdan estar sujetos a los Términos y Condiciones de la Promoción en el momento de la inscripción. El responsable se reserva el derecho de denegar la participación o la entrega del premio a cualquier persona que incumpla los Términos y Condiciones de la Promoción. 20. El premio DE LAS 2 CIRUGIAS DETALLA LAS CONDICIONES EN TERMINOS Y CONDICIONES ESPECIALES OFYALMOTEC PUNTO 32 21. El responsable se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender o modificar la Promoción cuando sea necesario a su entera discreción. 22. En la medida en que lo permita la ley aplicable, el responsable, sus agentes o distribuidores no tendrá obligación alguna de compensar al (los) Ganador (es) bajo ninguna circunstancia ni de aceptar ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, o daño que ocurra como un resultado de aceptar o utilizar el premio. Sin perjuicio de lo anterior, nada de lo dispuesto en los Términos y Condiciones de la Promoción puede excluir o limitar la responsabilidad del responsable en los supuestos de lesión personal o muerte, cuando sean causados por negligencia del responsable, sus agentes o distribuidores o el de sus empleados. Los derechos imperativos de los Participantes no se ven afectados por esta disposición. 23. Al ingresar a la Promoción, los Participantes confirman que son aptos para ello y que igualmente son aptos para recibir el premio. El responsable puede requerir que los Participantes proporcionen pruebas de que tienen la condición de Personas Incluidas para participar en la Promoción. Si se determina que el ganador no es apto, el responsable se reserva el derecho de otorgar el premio a otro Participante y solicitar la devolución de cualquier premio ya otorgado. El responsable no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier reclamación o daño causado directa o indirectamente por el hecho de que un Participante no haya verificado su aptitud o la capacidad de recibir o disfrutar del premio antes de formalizar su participación en la Promoción. 24. Al participar en la Promoción, los Participantes acuerdan que el premio se otorga “tal cual”, y que ni el responsable ni ninguna de sus compañías subsidiarias o pertenecientes a su grupo de empresas hacen ninguna manifestación o garantía de ninguna naturaleza con respecto al premio. 25. En las Promociones que requieren que los Participantes envíen imágenes, videos u otros medios, los Participantes confirman que: ● Las imágenes y otras presentaciones son trabajos originales, no son difamatorias o calumniosas y que no infringen los derechos de terceros. ● No existen acuerdos que entren en colisión y que puedan restringir el uso de estas imágenes u otras presentaciones. ● Tienen el consentimiento para usar cualquier imagen de terceros en la participación y se ha renunciado a los derechos a tal efecto para ese uso. Si la imagen de un tercero es de una persona menor de 18 años, se debe proporcionar el consentimiento de los padres o tutores. ● El Participante presentará evidencia de cualquier consentimiento o autorización requerida a solicitud del responsable, o correrá el riesgo de ser descalificado para ingresar a la Promoción. 26. El responsable no reclama ningún derecho de propiedad o titularidad sobre su participación. 27. Los Participantes acuerdan que el responsable puede, aunque no esté obligado a ello, hacer que la participación esté disponible en sus sitios web y en cualquier otro medio, ya sea conocido o inventado en el futuro, y en relación con cualquier tipo de publicidad de la Promoción. Los Participantes acuerdan otorgar al responsable una licencia irrevocable, no exclusiva, libre de royalties, en todo el mundo, por el período completo de cualquier derecho de propiedad intelectual en la participación a la promoción y cualquier material que lo acompañe, para usar, mostrar, publicar, transmitir, copiar, editar, alterar, almacenar, alterar y sub-licenciar la participación en la Promoción y cualquier material que lo acompañe (incluidas las imágenes) para tales fines. 28. Los ganadores aceptan que el responsable puede usar su nombre, imagen y ciudad o país de residencia para anunciar al ganador de esta promoción y para cualquier otro propósito promocional razonable y sin contraprestación o pago alguno. En este sentido, los Participantes acuerdan colaborar plenamente con el responsable en el desarrollo de dichas actividades promocionales. 29. El responsable recabará y tratará la información personal de los Participantes y podrá compartirla con los agentes y empresas de su grupo del responsable (incluidos los que se encuentran fuera del Espacio Económico Perú) en la medida necesaria para poder desarrollar la Promoción, incluida en su caso la entrega del premio al Ganador. Si los Participantes no proporcionan la información obligatoria solicitada al ingresar y participar en la Promoción, no podrán participar en la misma. El responsable recabará y tratará los nombres de los Participantes y otros datos personales derivados de su participación en la Promoción, que se utilizarán de acuerdo con la Política de Privacidad vigente en cada momento, según se indica en los Términos y Condiciones Especiales. 30. Los datos personales suministrados durante el curso de esta Promoción se pueden transmitir a terceros proveedores solo en la medida en que se requiera para el cumplimiento, entrega o gestión de los premios. 31. .El Responsable es la entidad especificada en los Términos y Condiciones Especiales. 32. Términos y condiciones especiales OFTALMOTEC