Oficial: En enero sale nuevo grupo de pagos a fonavistas

Jorge Milla, de comisión Ad Hoc, detalla cómo se conformará próxima lista de devolución

Muchos ex aportantes se siguen preguntando cómo hacer para aparecer en el Padrón Fonavi próximo a reiniciar los pagos en enero en base a las aportaciones.

Por ello, Jorge Milla, miembro de la comisión Ad Hoc, en charla con El Men, ratificó que se verá el tema la primera semana de enero, incluso quedará definida la situación de los fonavistas no incluidos y aquellos que sus aportes superen los 100 mil soles.

¿Si no figura en el padrón de aportantes, qué debe hacer el fonavista?

Hay tres tipos de fonavistas: uno que han sido registrados, corroborados y han sido parte

de los 19 grupos de pago, esos fonavistas en este nuevo proceso se va a consignar

una devolución, sí es que trabajaron del año 80 hasta el año 95 aproximadamente

6, 500 soles, eso es aproximadamente, como la devolución viene con los intereses legales

entonces cuando se haga el corte va ser exacto, no es que no tengamos la información sino el momento que se hace el corte se cierra el tema de los intereses.

Por tanto ahí sale la cifra exacta, si un fonavista trabajó del año 80 al año 95 es 6,680 soles, la devolución de acuerdo a la fórmula que hemos venido trabajando desde la secretaria técnica, pero eso no establece una devolución total porque una vez que se verifican los aportes monetarios, la cantidad que el fonavista aportó y que está consignado en las planillas de pago y las boletas de pago, y se consignó cuanto exactamente lo que aportó, sea en sol de oro, sea en intis, del año 92 para adelante en nuevo sol, se va hacer un nuevo cálculo en base a esa información que se ubique, saldrá un monto, supongamos un monto x ,superior a los 6,680 soles, ¿qué va a pasar?, La comisión Ad Hoc tiene que

desembolsar la diferencia.

El segundo fonavista es el que ha informado, se ha registrado y ha verificado, pero por

el tiempo, no ha salido en los 19 grupos de pago y por tanto ahora va ser prioritario

porque no recibió nada, el tercer fonavista es el que ya declaro, ya se registró, pero

recién la secretaria técnica está haciendo el cruce de información, ahora, en casi

todos los casos, no hay una verificación de planillas, no había una verificación de

boletas de pago.

¿Qué tiene que hacer el fonavista?

Para esa devolución en base a formula, en base a los 6,680 no hay nada que hacer porque

todo eso se va a manejar con la SBS, la información que de la ONP pero para lo otro, tiene

que buscar a su empleador, o decirle a la ONP ¿dónde están las planillas?, mayormente

los tiene en custodia o en su defecto conoce donde están las planillas, el fonavista por

su lado tiene que tratar de ubicar las planillas.

Por otro lado, la parte operativa de la comisión Ad Hoc llamada secretaria técnica,

que maneja recursos para tal fin, también está trabajando ese tema, la secretaria técnica

tiene la responsabilidad de hacer ese trabajo, tiene presupuesto para hacer el trabajo

que viene haciendo.

A partir de ahora tiene que trabajarlo con mucho más celeridad y en ese sentido la

comisión Ad Hoc tiene que estar detrás de la secretaria técnica para que avance y eso

no quita que el fonavista no lo pueda hacer por su cuenta, tenemos que entender que la

secretaria técnica tiene que hacer un trabajo sobre un universo amplio de fonavistas, si el fonavista puede ubicarlos y le es fácil, que lo haga, no le estamos impidiendo