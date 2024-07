¡Nuevos pagos de Fonavi en julio, octubre y enero!

JOSÉ CÓRTEZ APUNTA A CRONOGRAMA PESE A INASISTENCIA DE PCM Y ONP A SESIÓN DE COMISIÓN AD HOC

Por: Pablo Boggiano B.

La “sesión extraordinaria” de la comisión Ad hoc para los pagos Fonavi que debía llevarse a cabo el último martes 2 de julio tuvo que ser postergada debido a la ausencia de los integrantes de la PCM y el miembro de la ONP, la fecha próxima y declarada inamovible por la parte fonavista de la comisión se llevará a cabo el jueves 11 de julio, afirmó a El Men, el ingeniero José Cortez, representante de los exaportantes.

A la comisión solo le falta definir la fecha de REINTEGRO 2, programada con anterioridad para este mes, REINTEGRO 2 estará conformado por ex aportantes de 75 a 80 años y mayores de 93 años, y se estima llegar a diciembre agregando al cronograma uno o dos grupos más, incluyendo el GRUPO 21 con fonavistas que no han cobrado monto alguno hasta el momento.

– La ausencia de los representantes de la PCM sigue provocando que se posterguen las sesiones de la comisión

El día martes, lamentablemente hemos asistido a esta sesión extraordinaria y nos hemos encontrado con la sorpresa que uno de los miembros de la comisión Ad Hoc ha sido operada y el representante de la ONP se excusó por un proceso infeccioso y los otros haciendo cuerpo han dicho que no pueden asistir por la recarga de trabajo que tienen. En pocas palabras, ninguno de ellos se ha presentado y quiérase o no a nosotros, como representantes de los fonavistas, nos retrasa los procesos que se vienen haciendo y realizando. Hemos pedido una fecha, por ejemplo, cuándo posiblemente se podría tentar los siguientes grupos de pago, teniendo a puertas REINTEGRO 2, no nos dan la información correspondiente. Ante estas circunstancias, nos molesta esto porque no se avanza con el procedimiento y así nos vamos retrasando, quiénes más estamos en contacto con la población fonavista, somos nosotros los dirigentes del Fonavi y ellos nos trasmiten sus malestar. Ojalá que el próximo jueves podamos tomar los acuerdos más rápidos, ya avanzamos con los lineamientos mayores de 93 años y de 75 a 80 años, que son aproximadamente 147 mil fonavistas y los mayores de 93 que son aproximadamente 76 mil fonavistas, sumado tenemos cerca de 225 mil quienes integren el REINTEGRO 2.

-Lo que se ha avanzado hasta el momento, para REINTEGRO 2, lo que ya tiene listo, que falta exactamente

Lo que falta es definir la fecha exacta para REINTEGRO 2…

–Ustedes sostenían que no iban a permitir que esa fecha se cambiara de julio…

Esperemos que no se mueva de julio, la propuesta de nosotros es que salga aunque sea a fines de julio pero que salga, eso es lo que nosotros tenemos concreto y lo otro es el monto de cuánto se va a destinar, aproximadamente ahora en las arcas de la comisión ad Hoc hay un estimado de 2, 064 millones de soles que tenemos que descontar lo que no han ido a cobrar los fonavistas, en el GRUPO 20, las activaciones y REINTEGRO número 1 que tampoco han ido todos a cobrar, ese dinero está en el Banco de la Nación para desembolsos y comenzar a pagar al resto.

GRUPO 21 CON FONAVISTAS NUEVOS Y SIN TOPE DE PAGO

-La reunión del martes era una “reunión extraordinaria”, ¿cómo hacer para que los miembros de la PCM no dejen colgando a la comisión, estas ausencias son notificadas con tiempo, están registradas estas faltas de los miembros del gobierno a las distintas sesiones?

Lo que nos han informado a nosotros es que ellos tienen los justificantes según temas de salud y por descanso médico que les han dado no han podido asistir.

Lo que nos da un poco de malestar, está bien que no asistan quienes están delicados, pero los otros que no asistan es como haciendo cuerpo y es lamentable eso. Si uno de ellos nomás asistiera, seriamos 4 integrantes y tendríamos quórum para poder hacer las sesiones correspondientes, ese es el tema. Entonces los exhortamos de manera pública, a que si están bien que asistan a las sesiones, necesitamos solucionar la problemática de los fonavistas, ir avanzando con el pago de los fonavistas por la delicada situación económica y de salud que se encuentran.

-¿Aparte de la edad que ya se estableció, qué otros lineamientos regirán el REINTEGRO 2?

Por ahora esto, el próximo grupo que sería el GRUPO 21, ahí si no hay límite de edades, los que están listos que salgan así sean 60, 70 años, de 60 para adelante.

–El GRUPO 21 será con “fonavistas nuevos” específicamente…

Los que no han cobrado nada, lo que no han cobrado un sol, ellos van a seguir programados después de este REINTEGRO 2, eso ya lo tenemos claro. Ahí también puede haber un mínimo que sea de 40 pero sin topes, siempre hemos dicho sin topes, es su plata y tiene que pagársele, lo que salga, eso lo tenemos claro en la comisión Ad Hoc.

–Siempre consideramos a todos los que integraron los grupos del 1 al 19, ha habido un GRUPO 20, ¿para ellos en algún momento habrá algún reintegro?

Siempre y cuando el fonavista demuestre que no le han contabilizado algunos años de su pago, eso sí, van a tener que hacer su reclamo como muchos de ellos que se han acercado a nuestra oficina diciendo: ‘esto es lo que me falta por pagar de acuerdo a mi resolución de la ONP’, eso sí, nosotros tendríamos que hacer un trámite para que salga una resolución administrativa, se declare fundada su demanda y se le pueda pagar lo que falta.

En otro de los casos, es que si el fonavista tiene sus boletas, en el cual no está acorde con el cálculo con los años que le han devuelto y es mucho más, también puede presentar todas sus boletas para hacer el recálculo.

LOS PAGOS EN JULIO, OCTUBRE Y ENERO

-¿Cuál es el esquema de la Comisión ad hoc y me refiero a estrictamente a la parte fonavista, ¿con cuántos grupos debemos llegar hasta diciembre?

Tenemos la programación de REINTEGRO 2, que posiblemente este mes tenemos que darlo. Habíamos programado de aquí a dos meses, dos meses y medio que debe salir otro grupo de pago; si estamos abriendo julio, agosto, setiembre; octubre, en finales de octubre estamos pagando otro grupo, octubre, noviembre, diciembre nos veríamos hasta el otro año para salir otro grupo de pago de acuerdo a los meses que se están programando, por retraso de estas sesiones de la comisión.

A veces no hay sesiones, se suspenden, viene Navidad, viene fiestas viene todo, nos retrasa, eso es lo que nos preocupa, ese retraso nos prolonga más el tiempo, ese es el tema, vamos a tratar en lo que sea posible que terminemos con un grupo o dos grupos más y ya el próximo año continuará la programación para seguir trabajando en ello.

-La próxima sesión es el día jueves 11 no se puede postergar más la fecha

No, es fecha que nosotros tenemos que asistir, como todas las semanas estoy viajando de Chiclayo a Lima para estar presente en la comisión y reitero la exhortación a los miembros del MEF a asistir, hasta el día 11 ya se acabaron sus descansos médicos y avanzar en todo lo posible para el pago de los fonavistas.

