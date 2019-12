Novio de Alejandra se confiesa

Novio de Alejandra, Arturo Caballero tuvo que pronunciarse luego de ser captado en una discoteca junto a una desconocida mujer, con quien comparte bailes, bebidas, palabras al oído e incluso le toca el derrier. El venezolano respondió a la publicación realizada por “Peluchín”.

Se pasó de copas y de mano

Rodrigo González publicó en Instagram la conversación que tuvo con la pareja de Alejandra Baigorria por medio de WhatsApp y no dudó en compartir la respuesta en sus historias. “Tienen razón. Hice mal. Si salí con un amigo y tomé más de lo debido. Hay cosas que no me acuerdo. Pero asumo totalmente la culpa y es mi error 100%”, excusó Arturo.

Pero el exconductor no le creyó nada. “Después de agarrar otros panetones para darse su noche buena. Está haciendo ‘copiar-pegar’ a todas el gifureti este”, escribió “Peluchín” en su publicación. Añadió una carita molesta y un medidor de palta por el “roche” que hace el novio.

Por su parte, Alejandra Baigorria ha decidido guardar silencio sobre este nuevo caso de infidelidad por parte de su novio. Sus fotos junto a Arturo Caballero siguen publicadas en sus redes sociales y no han sido borradas. Ya va siendo momento que opine al respecto.